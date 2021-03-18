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Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? PPK faiz artıracak mı?

18.03.2021 11:00 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? PPK faiz artıracak mı?

Yatırım yapmak isteyen vatandaşların gözü kulağı Merkez Bankası’ndan çıkacak faiz kararında. Son yapılan toplantıdan sonra küresel tahvil getirileri yükselişe geçerek Türk lirasını oldukça baskılamıştı. Merkez Bankası ise Türk lirasındaki bu baskı ile beraber kritik bir toplantıya girerek faizler hakkında kararını verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 18 Mart itibari ile faiz kararını açıklayacak. Son toplantıdan bu güne, küresel piyasalardaki gelişmelerle beraber dolar kuru ve risk primi yükselişe geçti. Piyasalar pozitif yönlü bir ivme gösterirken yurt içinde Merkez Bankası, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararları, yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed, dün akşam beklentiler doğrultusunda faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, üyelerin beklentileri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Bugün ise hem Merkez Bankası hem de İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararları bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Para Politikası Kurulu (PPK), 18 Mart 14.00’de toplantıya girecek.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI YORUMLARI

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin faiz anketine katılan 22 kurumun tamamı TCMB'nin toplantıda faiz artıracağını tahmin ettiğini söyledi. Ankete katılan kurumların medyan beklentisi Mart toplantısında politika faizinin 100 baz puan artırımla yüzde 18 seviyesine çıkarılması yönünde oldu.

En düşük beklentiyi paylaşan kurum, önümüzdeki toplantıda TCMB'den 75 baz puanlık artış beklerken, en yüksek beklentisi olan kurum ise 150 baz puanlık faiz artışı öngördü.

Ankette, 19 kurum yıl sonuna ilişkin faiz beklentisini de paylaştı. Buna göre; 19 kurumun yıl sonu için politika faizi beklentisi yüzde 14 olarak öngürüldü.

İki kurum yıl sonunda faiz seviyesinin değişmeyeceğini öngörürken, politika faizinde en hızlı indirim öngören kurum ise politika faizinin yıl sonunda yüzde 13'e geleceğini ifade etti. En düşük faiz indirimi bekleyen kurum ise yüzde 17 seviyesini öngördü.

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FED’İN KARARI NE OLDU?

Fed Başkanı Powell faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, ekonomiye ihtiyaç duyduğu desteği gerektiği sürece sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Kayda değer bir ilerleme görene kadar varlık alımlarına mevcut hızda devam edeceklerini söyleyen Powell, mevcut para politikası duruşunun uygun olduğunu ifade etti.

Powell, ekonomik faaliyetin normale dönmeye devam etmesiyle harcamalarda hızlı bir toparlanma olması halinde ise fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı görülebileceğini ancak fiyatlardaki tek seferlik artışların enflasyon üzerinde yalnızca geçici etkilerinin muhtemel olduğunu söyledi.

Fed, ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahminini 2021 için yüzde 4,2'den yüzde 6,5'e, enflasyon tahmini de yüzde 1,8'den yüzde 2,4'e güncelledi. Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisi ise 2021, 2022 ve 2023 yılları için yüzde 0,1 seviyesinde kalmaya devam etti.

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