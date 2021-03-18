Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? PPK faiz artıracak mı?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 18 Mart itibari ile faiz kararını açıklayacak. Son toplantıdan bu güne, küresel piyasalardaki gelişmelerle beraber dolar kuru ve risk primi yükselişe geçti. Piyasalar pozitif yönlü bir ivme gösterirken yurt içinde Merkez Bankası, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararları, yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed, dün akşam beklentiler doğrultusunda faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, üyelerin beklentileri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Bugün ise hem Merkez Bankası hem de İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararları bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Para Politikası Kurulu (PPK), 18 Mart 14.00’de toplantıya girecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI YORUMLARI

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin faiz anketine katılan 22 kurumun tamamı TCMB'nin toplantıda faiz artıracağını tahmin ettiğini söyledi. Ankete katılan kurumların medyan beklentisi Mart toplantısında politika faizinin 100 baz puan artırımla yüzde 18 seviyesine çıkarılması yönünde oldu.