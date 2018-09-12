Merkez Bankası faizi artıracak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Perşembe günü toplanıyor.

Türk Lirası'nın Amerikan Doları'na karşı değer kaybının son dönemde hızlanması ve enflasyonun yükselişine devam etmesi bu toplantıyı önemli kılıyor.

PPK, 24 Temmuz'daki toplantısında faizleri değiştirmeme kararı almıştı.

PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 17,75 düzeyinde sabit tutmuştu.

Ancak piyasa oyuncuları ve ekonomistler faiz artışı bekledikleri için bu kararı sürpriz olarak değerlendirmişti.

Merkez Bankası Haziran ayındaki toplantıda ise gecelik borç verme faizini yüzde 18,75'ten yüzde 19,25'e çıkarmıştı.

'Temel amaç fiyat istikrarı'

TCMB, en son olarak yaptığı açıklamada enflasyon ile ilgili gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiğini belirtti.

"Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir" denilen açıklamada şu ifade kullanıldı:

"Daha önce yapılan iletişimle de uyumlu olmak üzere, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir.