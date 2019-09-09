Merkez Bankası faizi Perşembe günü düşürecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 12 Eylül Perşembe günü bir araya gelerek faiz kararını verecek. Piyasaların bu haftaya dair Türkiye ile ilgili en önemli gündem maddesini bu toplantı oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü AKP Eskişehir İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, "Enflasyon düşüyor, faizler iniyor, daha da düşecek. Perşembe para piyasası kurulu toplanıyor. İnanıyorum ki faizler daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz" açıklamasında bulundu. Para Politikası Kurulu nedir? Para Politikası Kurulu (PPK), enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, para politikası kararlarının alındığı organdır. PPK, Başkan (Guvernör), Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak diğer bir üyeden oluşur. Hazine Müsteşarı veya onun belirleyeceği Müsteşar Yardımcısı, toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir. Kaynak: TCMB Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos ayına dair geçen hafta açıkladığı enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi, piyasada faiz indirimi yönünde bir beklenti oluşturdu.

Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 15,01 olarak geldi. Bu verinin enflasyonun düşüş trendinde olduğunu göstermesiyle Türk Lirası değer kazandı ve analistlerde faiz indirimi beklentisi meydana geldi. ### 'Küresel risk iştahı belirler' Şeker Yatırım ekonomistlerinden Serkan Gönençler, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, faiz indiriminin ne kadar olacağının bu haftaki küresel risk iştahı tarafından belirleneceğini söyleyerek TCMB'nin daha önceki açıklamalarına bakıldığında 200-250 baz puanlık bir indirimin beklenebileceğini aktardı. Reuters'a ismini vermeden konuşan, bir bankanın döviz işlemleri masasının başında bulunan bir analist ise "keskin bir indirimin Türk Lirası'nı şoklara açık bir hale getireceğini" vurgulayarak piyasaların en az 200 baz puan faiz indirimi beklentisinde olduğunu ekledi. 'Medyan beklenti 275 baz puan indirim' Ekonomi kanalı Bloomberg HT'nin anketine katılan 22 kurumun medyan beklentisi ise politika faizinde 275 baz puan indirim olacağı yönünde. İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede bu toplantıda 250 baz puan indirim ve indirimlerin yılın kalanında da devam etmesini beklediklerini söyledi.