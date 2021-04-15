HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Merkez Bankası faizi sabit tuttu

15.04.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tuttu, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda eldeki tüm araçların kararlılıkla kullanılmaya devam edeceğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyerek, faizi sabit tuttu.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, “politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar verilmiştir” denildi.

“Talep ve maliyet unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir” ifadelerine yer verilen karar metninde, şu görüş aktarıldı:

“Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörüsü aktarıldı. Bu doğrultuda Kurul, politika faizini sabit tutarak sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.”

PPK açıklamasında ayrıca Merkez Bankası’nın, “fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği” vurgulandı, “enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir” denildi.

DW/ DA, BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Online alışveriş pişmanlığı! İnternetten aldığı gelinliğin ne bedeni oldu ne de modeli Online alışveriş pişmanlığı! İnternetten aldığı gelinliğin ne bedeni oldu ne de modeli
Genç kızı önce takip etti, sonra çarptıGenç kızı önce takip etti, sonra çarptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

En Çok Okunan Haberler

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

Yeni tedbirleri açıkladı: AVM'ler kuaförler...

Yeni tedbirleri açıkladı: AVM'ler kuaförler...

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Kaybolan Esat ortaya çıktı

Kaybolan Esat ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

81 ilde bugün başlıyor!

81 ilde bugün başlıyor!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İllere göre haftalık vaka sayıları!

İllere göre haftalık vaka sayıları!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.