Merkez Bankası ihtiyat akçesine ilişkin kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Merkez Bankası ihtiyat akçesine ilişkin değişikliği öngören kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Kanun teklifinde, Varlık barışı altı ay daha uzatılacak.

Merkez Bankası Kanunu’nda değişiklik yapılarak son yılın karından ayrılan kısmı hariç olmak üzere ihtiyat akçesi Hazine’ye devretme imkanı veriyor.

Merkez Bankası talepleri gerçek ve anlık olarak karşılanacak.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymetler 31.12.2019 tarihine kadar getirilmesi halinde bu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecek.

Sosyal Güvenlik Kanunu yurt dışında yaşayıp kesin dönüş yapanlar veya ölenler için değişiklikler öngörüyor.

Yurt dışına çıkış harcı 50 TL’ye çıkarılacak.

Milli Saraylar personeli ile ilgili düzenleme yapılıyor.

