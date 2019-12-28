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  4. Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını indirdi

Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını indirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 00:54 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde aylık azami faiz oranında indirim uyguladı.Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde aylık azami faiz oranlarında indirim yaptı.

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde aylık azami faiz oranında indirim uyguladı.
Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde aylık azami faiz oranlarında indirim yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde 1,60 olarak uygulanan aylık azami akdi faiz oranı 1,40’a düşürüldü.
Ayrıca, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,12, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,70, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı da yüzde 1,42 olarak belirlendi.

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