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Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan düşürerek %14'e çekti

06.11.2019 10:19 | Son Güncelleme

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üçüncü kez üst üste faiz indirimine giderek politika faizini 250 baz puan düşürdü ve yüzde 16,50'den yüzde 14'e çekti.

Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan düşürerek %14'e çekti

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üçüncü kez üst üste faiz indirimine giderek politika faizini 250 baz puan düşürdü ve yüzde 16,50'den yüzde 14'e çekti.

Piyasa beklentisi, faiz indiriminin 100 baz puan seviyesinde olacağı yönündeydi.

Böylece Merkez Bankası Temmuz 2019'dan bu yana gerçekleştirdiği faiz indirimleriyle politika faizini yüzde 24 seviyesinden yüzde 14'e çekmiş oldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada beklenenden daha yüklü faiz indiriminin gerekçeleri arasında 'küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve enflasyona dair aşağı yönlü riskler' gösterildi.

Ayrıca gelişmiş ülke merkez bankalarının da genişleyici para politikalarına yöneldiği vurgulandı.

Açıklamada, "Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir" dendi.

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