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Merkez Bankası politika faizini 6,25 puan artırarak %24'e yükseltti

13.09.2018 14:03 | Son Güncelleme

Merkez Bankası politika faizini 6,25 puan artırdı. Böylece politika faizi yüzde 17,75'ten yüzde 24'e çıktı.

Merkez Bankası politika faizini 6,25 puan artırarak %24'e yükseltti

Merkez Bankası politika faizini 6,25 puan artırdı. Böylece politika faizi yüzde 17,75'ten yüzde 24'e çıktı.

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