Merkez Bankası politika faizini %8,25'te sabit tuttu

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir haftalık repo faizini yüzde 8,25'te sabit tuttu.
Reuters haber ajansının piyasa uzmanlarıyla yaptığı ankette, Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmeyeceği öngörülmüştü.
Merkez Bankası bir süredir Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybını frenlemek adına adımlar atıyordu.
Türk Lirası likiditesini kısan TCMB, piyasaya yaptığı fonlamanın maliyetini de yükseltmiş durumdaydı.
Merkez Bankası'nın adımlarıyla birlikte Dolar/TL kuru 7,40 zirvesinden geri çekilmişti.