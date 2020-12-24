Merkez Bankası Politika Faizini Arttırdı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ‘‘politika faizi’’ olarak bilinen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltti. Türkiye bu oranla, dünyanın en yüksek faiz ödeyen 10 ülkesinden biri haline geldi

TCMB Başkanı Naci Ağbal, geçen hafta yaptığı ‘'2021 yılında Para ve Kur Politikası'’ metni sunumunda ‘‘Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler 2021 yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu kılmaktadır. Gerekirse parasal duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız Enflasyonu düşürmekte kararlıyız. Kurlarda ekonomik temellerden kopuk aşırı dalgalanma görülürse müdahalede bulunulacaktır’’ diyerek faizlerin arttırılacağının işaretini vermişti.

PPK son iki toplantısında politika faizini 675 baz puan arttırdı

7 Kasım’da Merkez Bankası başkanlığı görevini devralan Naci Ağbal’ın başkanlığında ilk kez 19 Kasım’da toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), o toplantıda politika faizini yüzde 10,25’ten yüzde 15’e çıkarmıştı.

Böylelikle Mayıs ayında yüzde 8,25 olan politika faizi, aradan geçen 7 ayda yüzde yüzden daha fazla yükselmiş oldu.