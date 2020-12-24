Merkez Bankası Politika Faizini Arttırdı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ‘‘politika faizi’’ olarak bilinen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltti. Türkiye bu oranla, dünyanın en yüksek faiz ödeyen 10 ülkesinden biri haline geldi
TCMB Başkanı Naci Ağbal, geçen hafta yaptığı ‘'2021 yılında Para ve Kur Politikası'’ metni sunumunda ‘‘Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler 2021 yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu kılmaktadır. Gerekirse parasal duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız Enflasyonu düşürmekte kararlıyız. Kurlarda ekonomik temellerden kopuk aşırı dalgalanma görülürse müdahalede bulunulacaktır’’ diyerek faizlerin arttırılacağının işaretini vermişti.
PPK son iki toplantısında politika faizini 675 baz puan arttırdı
7 Kasım’da Merkez Bankası başkanlığı görevini devralan Naci Ağbal’ın başkanlığında ilk kez 19 Kasım’da toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), o toplantıda politika faizini yüzde 10,25’ten yüzde 15’e çıkarmıştı.
Böylelikle Mayıs ayında yüzde 8,25 olan politika faizi, aradan geçen 7 ayda yüzde yüzden daha fazla yükselmiş oldu.
2018 yılının Eylül ayında yüzde 24 olan politika faizi, Murat Çetinkaya’nın başkanlıktan alınması ve Temmuz 2019’da Murat Uysal’ın göreve gelmesiyle önce yüzde 19,5 düşürülmüş en son Nisan 2020’de yüzde 8,25 kadar indirilmişti.
Ekonomik belirsizliklerde salgın şartları işaret edildi
Kurul açıklamasında küresel ekonomiye dair verilerin üçüncü çeyrekte başlayan kısmi toparlanmanın sürmekle birlikte ekonomik belirsizliklerin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ‘‘Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergeler iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir. Ancak, artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlik oluşturmaktadır. Diğer yandan, salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talep cari işlemler açığını artırmaktadır. İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir’’ denildi.
Kurul, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, 2021 yıl sonu tahmin hedefini göz önünde bulundurarak, güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildiğini kaydetti.
200 baz puan artışla Türkiye en yüksek faiz veren on ülke arasına girdi
Türkiye, yeni politika faizi oranıyla dünyanın en yüksek faiz ödeyen 10 ülkesinden biri haline geldi. Venezuela yüzde 38,76 ile dünyanın en yüksek faiz veren ülkesi.
Onu yüzde 36 ile Arjantin, yüzde 35 ile Zimbawye, yüzde 27 ile Yemen ve Liberya takip ediyor. Türkiye ise yüzde 18 ile sekizinci sırada bulunan İran’ın ardında Haiti ile beraber dokuzuncu ve onuncu sırayı paylaşıyor.
Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından Amerikan doları/Türk lirası Kurusu 7,65’ten 7,56’ya gerilerken Euro da TL karşısında yüzde 1 civarında değer kaybederek 9,22’ye düştü.