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Merkez Bankası rezervleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 14:56 | Son Güncelleme

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 100 milyar 875 milyon dolara geriledi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 977 milyon dolar azalarak 100 milyar 875 milyon dolar oldu.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 13 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 362 milyon dolar azalışla 75 milyar 923 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 6 Eylül'de 76 milyar 285 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 615 milyon dolar azalışla 25 milyar 567 milyon dolardan 24 milyar 952 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 977 milyon dolar azalışla 101 milyar 852 milyon dolardan 100 milyar 875 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt döviz RezervleriToplam Rezervler28.12.2018 19.950 71.980 91.930 25.01.201919.86273.47093.33222.02.201920.54979.12299.67129.03.2019 20.83475.40896.24226.04.2019 20.43273.28493.71631.05.2019 20.517 75.038 95.555 28.06.2019 22.853 73.544 96.397 26.07.201923.41774.97198.38802.08.2019 23.169 75.400 98.569 09.08.201924.89379.217104.11016.08.201925.26677.423102.689
23.08.201924.708 76.826101.534
29.08.2019 25.709 75.796 101.505
06.09.201925.567 76.285 101.852 13.09.201924.952
75.923 100.875

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