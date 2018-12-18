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Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu'ndaki eserler Bursa'da sergileniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 21:55 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu'ndan derlenen eserlerden oluşan 'Bakış' adlı resim sergisi Bursalı sanatseverlerle buluştu.

Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu'ndaki eserler Bursa'da sergileniyor

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu'ndan derlenen eserlerden oluşan 'Bakış' adlı resim sergisi Bursalı sanatseverlerle buluştu. 26 sanatçıdan 29 eserin katılımcılarla buluşturulduğu sergi büyük beğeni topladı.
Merkez Osmangazi ilçesi Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKKM) açılan resim sergisinde, 26 sanatçının 29 eseri sergilendi. Sergide, erken Cumhuriyet dönemine ait, 2. Dünya Savaşı'nın ardından Paris'e giden sanatçıların Türkiye'de de soyut sanatın yaygınlaşmasını sağladıkları zamana ilişkin eserler ile 1980 sonrası sanatçıların farklı arayışlarını gösteren resimler yer aldı. Serginin ilkini Malatya'da açtıklarını dile getiren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Bakış resim sergisinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın koleksiyonundan bir seçki olduğunu ifade etti. 'Tabiat-ı Temaşa Geleneği ve Osmanlı Resminde Doğanın Yorumu', 'Modernizmin Biçim Dili: Cumhuriyet Dönemi'nin Geç Kübizm ve Art Decosu', 'Paris Ekolü ve Türkiye'de Soyutun İnşası', '1968 Kuşağı Sanatçıları' ve '1980 Sonrası Yeni Arayışlar Yeni Yönelimler' bölümlerinden oluşan sergi 15 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek.
Sergideki eserlerin detayları hakkında bilgiler aktaran Burcu Pelvanoğlu, “İlk sergimiz için Malatya’dan istek gelmişti. Eserlerimizi bir tematik gruplandırma üzerinden seçmeyi uygun gördüm. İlk bölüm Osmanlı resminde doğa yorumu olarak adlandırılıyor. Bu resimde ve romanda sanatçı etrafını tarif etmeye başlıyor. İlk dönem sanatında biz manzaranın yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Serginin ikinci bölümü erken Cumhuriyet Dönemi'nin Geç Kübizm ve Art Decosu' olarak adlandırıldı. Cumhuriyetin bir ulus inşa süreci olması gibi o dönemde sanatçılarda desen anlayışını değiştiriyorlar. Sosyal yaşamdan konular çoğunlukla seçiliyor” dedi.

FOTOĞRAFLI

Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu'ndaki eserler Bursa'da sergileniyorMerkez Bankası Sanat Koleksiyonu'ndaki eserler Bursa'da sergileniyorMerkez Bankası Sanat Koleksiyonu'ndaki eserler Bursa'da sergileniyorMerkez Bankası Sanat Koleksiyonu'ndaki eserler Bursa'da sergileniyor

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