Merkez Bankası Yeni Bir Faiz İndirimine Gidecek Mi?

Türkiye son üç aydır olduğu gibi bugün toplanacak Kasım ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nda (PPK) alınacak kararları da merakla bekliyor.

Piyasa son iki aydır süren faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisini taşıyınca PPK toplantısı öncesi Amerikan Doları/Türk Lirası kuru gece yarısı Asya piyasalarında 10,96’yı test ederek bir faiz artışı halinde 11’i aşacağı mesajını verdi.

Sabah saatlerinde Amerikan Doları/Türk Lirası kuru 10,74-10,75 seviyelerinden işlem görüyor.

Yeni başkan döneminde Merkez Bankası ne yaptı?

Mart ayındaki PPK toplantısında iki puan faiz artışına gittiği için görevden alınan Naci Ağbal’ın yerine guvernörlük koltuğuna oturan Şahap Kavcıoğlu, yüksek faiz karşıtı görüşlerine rağmen beş PPK toplantısında faizi yüzde 19’da sabit tuttuktan sonra Eylül ayında bir puan, Kasım ayında da iki puan indirme gitti

Merkez Bankası’nın faizle ilgili “çekirdek enflasyon”un dikkate alınacağı yaklaşımının ortaya konması öncesinde 8,28 olan kur, 6 Eylül’de başladığı yükselişinde ilk faiz indiriminin yapıldığı 23 Eylül’de 8,76’yı ikinci indirimin yapıldığı 21 Ekim’de ise 9,51’i gördü.

Merkez Bankası Başkanı’nın 28 Ekim’de yılın son enflasyon raporu sunumunda yaptığı açıklamalarda “Cari fazla verdiğimizde finansal istikrar ve fiyat istikrarını sağlamış olacağız. Türkiye'nin uzun yıllardır uyguladığı yüzde 5 cari açık, yüzde 5 büyüme ve yüzde 5 enflasyon politikası fiyat istikrarıyla çelişmiştir, sürdürülebilir olmamıştır. Dolayısıyla ihracatı artırıp cari fazla verince Türkiye'nin finansman sorunu daha net şekilde çözülmüş olacak. Bu da fiyat istikrarını sağlamış olacaktır. İnşallah bu dönem de fırsat olarak ihracatın artırılması ve cari dengenin sağlanmasıyla Türkiye fiyat istikrarını sağlamış olacaktır” demesi de piyasa tarafından faiz artışının devam edeceği olarak yorumlanınca dolar kuru dün PPK toplantısı arifesinde günü 10,62’den kapattı.

Erdoğan, faize tepkisini Kuran’dan referansla ortaya koydu

Dün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ana başlıklarından biri de faiz politikasıydı.

“Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” yineleyen Erdoğan “Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere boşuna uğraşma diyoruz. Faiz belasını kaldıracağız. Bunu kabulleneceğiz, başka çıkışı olamaz. Hala kalkıp da bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Ben bu yolda faizi savunanla olamam. Bu konu sıradan bir konu değil. ABD'ye, batıya, İsrail'e bakın faiz aşağılara çekilmişken, bizim arkadaşlarımıza ne oluyor ki faizi savunur hale geliyor. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim, enflasyonla mücadelemi sürdüreceğim. Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Biz değerler silsilemiz içerisinde olaya niye buradan bakmıyoruz? Buradan bakacağız ve adımımızı atacağız” şeklindeki sözleri hem Merkez Bankası’na faiz artışına devam etme yönünde bir mesaj hem de hem de faiz indirimine karşı olduğu iddia edilen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’a bir tepki olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanı, Allah’ın sözü anlamına gelen “nas” ile faize karşı çıkarken bu tutumuna ilk kez Kuran-ı Kerim’den bir referansı kaynak göstermiş oldu.

100 dolardan daha düşük tutarlı işlemlerde kimlik ibraz edilmeyecek

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, döviz alım satımında kimlik tespitini zorunlu hale getiren düzenlemede bir değişiklik yapıldı.

Düzenleme ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğinin "20 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “tüm işlemlerde” ibaresi “100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için” şeklinde değiştirildi.

Bu değişiklikle bundan böyle 100 dolar ve üzerindeki işlemlerde kimlik ibraz etmek zorunlu hale gelmiş oldu.

