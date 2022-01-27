Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 23,2’ye yükseltti

TCMB 2023 yılı sonu enflasyon tahmini de yüzde 7'den yüzde 8,2'ye yükseltti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I Bilgilendirme Toplantısı"nda yıl sonu enflasyon tahmininin güncellendiğini duyurdu.

Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahmininin 11,4 puanlık güncellemeyle yüzde 11,8’den yüzde 23,2’e yükseltildiğini söyledi. Enflasyon Raporu 2022-I bilgilendirme toplantısı, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlendi.

"Bir önceki rapor dönemine göre Türk Lirası cinsinden ithalat fiyatlarına bağlı güncelleme enflasyon tahminini 4,2 puan artırırken, gıda fiyatları varsayımındaki artıştan 2,5 puan katkı geldi" diyen Kavcıoğlu "Diğer yandan, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar, büyük ölçüde alkol-tütün fiyatları ile elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artış kaynaklı olarak yıl sonu enflasyon tahminini 3 puan yukarı çekti. Ayrıca, birim iş gücü maliyetleri 2022 yılı için belirlenen asgari ücret artışına bağlı olarak 2,0 puanlık yükseltici etki yaparken, çıktı açığındaki güncelleme ise tahminleri 0,3 puan aşağı çekti" dedi.

Kavcıoğlu 2023 yıl sonu enflasyon tahmininin de yüzde 7'den yüzde 8,2'ye yükseltildiğini söyledi. Kavcıoğlu "Başlangıç koşullarındaki güncellemenin enflasyonun ana eğilimine etkileri, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini 0,8 puan artırdı. Diğer yandan, gıda enflasyonu varsayımındaki güncelleme, tahmini 0,1 puan artırdı. Türk Lirası cinsinden ithalat fiyatları tahmine 0,5 puan yükseltici yönde katkıda bulunurken, çıktı açığındaki güncellemeler 0,2 puan düşürücü yönde etkiledi" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu için enflasyon tahmini ise yüzde 5.

Kavcıoğlu: Dezenflasyon sürecinin başlamasını öngörüyoruz

"Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; bir süredir küresel emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktaydı" şeklinde konuşan Kavcıoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Son aylarda ise bunlara ek olarak, döviz piyasasında yaşanan sağlıksız fiyat oluşumlarına bağlı döviz kurlarına endeksli fiyatlama davranışları önemli rol oynadı. Fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımlar ile birlikte, sağlıksız fiyat oluşumlarının zemini ortadan kaldırılmıştır."

Kavcıoğlu enflasyonun ilerleyen aylarda seyrine yönelik olarak "Fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımların sonuçlarına ek olarak, arz-talep uyumsuzlukları ve tedarik süreçlerindeki aksaklıkların kademeli olarak azalması ile önümüzdeki aylarda dezenflasyon sürecinin başlamasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Liralaşma Stratejisi" TCMB’nin politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biridir" diyen Kavcıoğlu, "TCMB’nin politika gözden geçirme sürecinde liralaşma stratejisi çerçevesinde, yakın, orta ve uzun vadede devreye alınacak tüm uygulamaların odağı, fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla finansal sistemin liralaşmasını sağlamak olacaktır" ifadelerini kullandı.

DW / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe



