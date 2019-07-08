Merkez Bankası Yönetiminde Değişikliğin Ardından TL’de Değer Kaybı

Reuters’ın geçtiği analiz haberde, Merkez Bankası’nın hükümetten bağımsızlığı konusunda kaygıların yabancı yatırımcı hareketlerini doğrudan etkileyen faktörlerden biri olduğuna dikkat çekilirken, bu hamleyle Merkez Bankası’nın gelecek günlerde faiz indirimine gidebileceği tahmini dile getiriliyor.

Son olarak tekrar edilen İstanbul seçimlerinden üç gün önce Dolmabahçe Sarayı’nda yabancı basın mensuplarına “Ben Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ifadesine katılıyorum. Ama şunu çok açık net söyleyeyim tabi faiz politikalarına hele hele yüksek faiz politikasına karşıyım. Faiz bize zarar veriyor, benim düşüncem bu ama benim düşüncemi en yakınımdaki arkadaşlarımın birçoğu paylaşmıyor. Ama tartışa tartışa bu işi çözeceğimize inanıyorum’’ diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanan kararnameyle Çetinkaya’nın yerine Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Murat Uysal getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevinden almasının ardından yeni bir mali huzursuzluğun doğabileceği kaygıları Türk lirasında değer kaybına neden oldu.

Türk lirası Pazartesi günü sabahın erken saatlerinde yaklaşık yüzde 3 düşüşle haftaya başladı, gün içindeyse az da olsa toparlandı. Cuma günününe oranla yüzde 2 düşüş yaşanan Dolar/TL kuru Pazartesi 5,74’ten kapandı.

Geçen yıl Türk lirasının yaşadığı düşüş sırasında Merkez Bankası faiz oranlarını lirayı desteklemek ve enflasyonla mücadele için yüzde 17,75’ten şimdiki seviyesi olan yüzde 24’e çıkartmıştı. Türk lirasındaki ani düşüşe ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ve ticari kriz, Erdoğan’ın ekonomi politikaları, ülkenin yüksek dış borcunun oluşturduğu kaygılar neden olmuştu.

Çetinkaya’nın Merkez Bankası Başkanlığı’ndaki dört yıllık dönemi gelecek yıl sona erecekti. Erdoğan kararnameyi geçen yaz yürürlüğe giren yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin tanıdığı yetkilerle çıkarttı. Daha önce böyle bir kararın bakanlar kurulunun onayından geçmesi gerekiyordu.

