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Merkez Bankası’nda dört genel koordinatör görevden alındı

26.07.2019 16:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevden aldığı Çetinkaya’nın TCMB bünyesinde oluşturduğu birimde görev yapan dört koordinatör görevden alındı.

DW Türkçe’ye bilgi veren kaynaklara göre, görevden almalar sürecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden alma gerekçeleri arasında, “kendine has tasarrufları” oluşunu saymıştı. DW Türkçe’nin ulaştığı bilgilere göre, eski Başkan Çetinkaya tarafından kurulan ve TCMB’nin muhasebe, banknot, bilişim gibi rutin işlerinden sorumlu olan genel koordinatörlük birimi lağvedildi.

TCMB’de genel koordinatör olarak görev yapan Erol Göncü, Ayhan Aydın, Dr. İbrahim Ethem Güney ve Mehmet Taşkın, Salı günü görevlerinden alınarak, danışman olarak atandılar. DW Türkçe’ye bilgi veren kaynaklara göre, 31 Temmuz’da yayınlanacak olan enflasyon raporu sonrası, genel müdür düzeyinde görevden almaların devam etmesi bekleniyor.

Lağvedilen birim, yaklaşık 2 buçuk yıl önce Banka Meclisi tarafından İnsan Kaynakları yönetmeliğinde yapılan bir değişiklik sonucunda oluşturulmuştu. Getirilen uygulamayla, bankanın muhasebe, banknot, bilişim gibi para piyasası politikası dışında rutin işlerini yürüten genel müdürlüklerin, birimde görev yapan dört ayrı koordinatöre bağlanması sağlanmıştı. Genel müdürlükler, dört ayrı koordinatöre bağlı olarak çalışırken, para piyasaları genel müdürlüğü yine doğrudan başkan yardımcılarına bağlı görev yapıyordu.

DW Türkçe’ye bilgi veren kaynaklar, Çetinkaya’nın genel koordinatörlüğü kurmasındaki asıl amacının başkan yardımcılarının merkez bankacılığının esas konularıyla ilgilenmesi ve iş yükünün hafifletilmesi olduğunu vurguladılar. Dünyada bunun pek çok örneği olduğunu belirten kaynaklar, “Asıl amaç başkan yardımcılarının üzerindeki tali yükü alıp, para politikasına ve piyasalara odaklanmasını sağlamaktı. Ama bu işleyiş, Erdoğan’a başkanın çevresindeki birkaç kişiye makam ve ulufe dağıtmak olarak yansıtıldı” yorumunda bulundu. Banka kaynaklarına göre, başkan yardımcıları, koordinatörlük biriminden duydukları rahatsızlığı, Ekonomi Bakanı Berat Albayrak vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir süredir iletiyorlardı.

Eski başkan Çetinkaya, faiz indirim taleplerine ve ihtiyat akçesinin Hazine’ye aktarılmasına karşıydı.

Aslı Işık

© Deutsche Welle Türkçe

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