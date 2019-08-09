HABER

Merkez Bankası'nda Görev Değişiklikleri

09.08.2019 17:00 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansının elde ettiği belgelere göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın baş ekonomisti Hakan Kara’nın yanı sıra bir dizi bölüm müdürü görevden alındı

Merkez Bankası'nda Görev Değişiklikleri

Reuters haber ajansının elde ettiği belgeye göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası baş ekonomi uzmanı Hakan Kara’nın yanı sıra bir dizi bölüm müdürü görevden alındı.

Belgede bankanın yönetim toplantısında alınan kararın yeniden yapılandırma kapsamında Merkez Bankası’nın daha etkin çalışmasını sağlamak için alındığı belirtiliyor.

Merkez Bankası’ndaki bu değişiklik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Temmuz ayında bankanın yeniden yapılandırılması gerektiğini söylemesinin ardından geldi.

Belgeye göre görevden alınanlar arasında bankanın Araştırma ve Para Politikaları Genel Müdürü Pınar Özlü, Piyasalar Genel Müdürü Orhan Kandar, Bankalar ve Finansal Kurumlar Genel Müdürü Yavuz Yeter de var. Bu kişilerin hepsi danışman pozisyonuna getirildi.

‘Bu, bankanın gücüyle ilgili kaygıları arttırıyor’

Blue Bay Varlık Yönetimi şirketinin piyasa araştırma müdürü Timothy Ash bu adımın bankanın kurumsal gücüyle ilgili kaygıları arttırdığını kaydetti.

Ash ayrıca, Kara’nın Merkez Bankası araştırma çalışmalarının bel kemiği olduğunu ve bankanın neredeyse 20 yıldır yabancı yatırımcıların karşısına çıkan yüzü olduğunu söyledi.

Reuters’ın elde ettiği belgede baş ekonomist olarak görev yapacak yeni bir isme yer verilmezken, açılan yaklaşık 10 pozisyonu dolduracak bazı isimler yer aldı.

Türk lirası Cuma günü sabah saatlerinde dolar karşısında 5,49’dan işlem gördü. Bir gün önceyse 5,47’den kapanmıştı.

Belgede, yeniden yapılanmanın amacının performansı arttırmak, operasayonların daha etkin yürütülmesi sağlamak ve bölümlerin görev tanımlarının daha belirgin kılmak olduğu belirtiliyor.

Geçen Eylül ayında Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya döviz krizini önlemek amacıyla faiz oranlarını 625 baz puan arttırmıştı.

Erdoğan geçen ay Çetinkaya’yı görevinden almış ve faiz oranları konusundaki beklentileri yerine getirmediğini ve bankanın görevini Çetinkaya yönetiminde tam olarak yapamadığını söylemişti.

Faiz oranlarının düşürülmesinin enflasyonun da düşmesine neden olacağı görüşünü savunan Erdoğan, ekonominin bu yılın ikinci yarısında daha güçlenmesi beklentisinde olduğunu dile getiriyor.

Merkez Bankası, yeni başkanı Murat Uysal yönetiminde bu ay kilit faiz oranını 425 baz puan düşürerek yüzde 19,75’e çekmişti.

Geçen yıl enflasyon yüzde 25’in üzerine çıkarak son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış, ancak Temmuz ayında yüzde 16,65’e düşmüştü.

İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi
ABD Büyükelçisinden Almanya’ya Savunma Harcamaları UyarısıABD Büyükelçisinden Almanya’ya Savunma Harcamaları Uyarısı
Ticaret savaşları Alman ihracatını vurduTicaret savaşları Alman ihracatını vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa için tutuklama kararı

Eski Ekvador Devlet Başkanı Correa için tutuklama kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Son dakika: Eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev gözaltına alındı

Atambayev gözaltına alındı

Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 ölü

Rusya'da askeri birlikte facia!

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'den destekçilerine çağrı

6 güvenlik görevlisini rehin tutuyor! Destekçilerine çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.