Merkez Bankası'nda Görev Değişiklikleri

Reuters haber ajansının elde ettiği belgeye göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası baş ekonomi uzmanı Hakan Kara’nın yanı sıra bir dizi bölüm müdürü görevden alındı.
Belgede bankanın yönetim toplantısında alınan kararın yeniden yapılandırma kapsamında Merkez Bankası’nın daha etkin çalışmasını sağlamak için alındığı belirtiliyor.
Merkez Bankası’ndaki bu değişiklik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Temmuz ayında bankanın yeniden yapılandırılması gerektiğini söylemesinin ardından geldi.
Belgeye göre görevden alınanlar arasında bankanın Araştırma ve Para Politikaları Genel Müdürü Pınar Özlü, Piyasalar Genel Müdürü Orhan Kandar, Bankalar ve Finansal Kurumlar Genel Müdürü Yavuz Yeter de var. Bu kişilerin hepsi danışman pozisyonuna getirildi.
‘Bu, bankanın gücüyle ilgili kaygıları arttırıyor’
Blue Bay Varlık Yönetimi şirketinin piyasa araştırma müdürü Timothy Ash bu adımın bankanın kurumsal gücüyle ilgili kaygıları arttırdığını kaydetti.
Ash ayrıca, Kara’nın Merkez Bankası araştırma çalışmalarının bel kemiği olduğunu ve bankanın neredeyse 20 yıldır yabancı yatırımcıların karşısına çıkan yüzü olduğunu söyledi.
Reuters’ın elde ettiği belgede baş ekonomist olarak görev yapacak yeni bir isme yer verilmezken, açılan yaklaşık 10 pozisyonu dolduracak bazı isimler yer aldı.
Türk lirası Cuma günü sabah saatlerinde dolar karşısında 5,49’dan işlem gördü. Bir gün önceyse 5,47’den kapanmıştı.
Belgede, yeniden yapılanmanın amacının performansı arttırmak, operasayonların daha etkin yürütülmesi sağlamak ve bölümlerin görev tanımlarının daha belirgin kılmak olduğu belirtiliyor.
Geçen Eylül ayında Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya döviz krizini önlemek amacıyla faiz oranlarını 625 baz puan arttırmıştı.
Erdoğan geçen ay Çetinkaya’yı görevinden almış ve faiz oranları konusundaki beklentileri yerine getirmediğini ve bankanın görevini Çetinkaya yönetiminde tam olarak yapamadığını söylemişti.
Faiz oranlarının düşürülmesinin enflasyonun da düşmesine neden olacağı görüşünü savunan Erdoğan, ekonominin bu yılın ikinci yarısında daha güçlenmesi beklentisinde olduğunu dile getiriyor.
Merkez Bankası, yeni başkanı Murat Uysal yönetiminde bu ay kilit faiz oranını 425 baz puan düşürerek yüzde 19,75’e çekmişti.
Geçen yıl enflasyon yüzde 25’in üzerine çıkarak son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış, ancak Temmuz ayında yüzde 16,65’e düşmüştü.
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