Merkez Bankası'nda Görev Değişiklikleri

Reuters haber ajansının elde ettiği belgeye göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası baş ekonomi uzmanı Hakan Kara’nın yanı sıra bir dizi bölüm müdürü görevden alındı.

Belgede bankanın yönetim toplantısında alınan kararın yeniden yapılandırma kapsamında Merkez Bankası’nın daha etkin çalışmasını sağlamak için alındığı belirtiliyor.

Merkez Bankası’ndaki bu değişiklik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Temmuz ayında bankanın yeniden yapılandırılması gerektiğini söylemesinin ardından geldi.

Belgeye göre görevden alınanlar arasında bankanın Araştırma ve Para Politikaları Genel Müdürü Pınar Özlü, Piyasalar Genel Müdürü Orhan Kandar, Bankalar ve Finansal Kurumlar Genel Müdürü Yavuz Yeter de var. Bu kişilerin hepsi danışman pozisyonuna getirildi.

‘Bu, bankanın gücüyle ilgili kaygıları arttırıyor’

Blue Bay Varlık Yönetimi şirketinin piyasa araştırma müdürü Timothy Ash bu adımın bankanın kurumsal gücüyle ilgili kaygıları arttırdığını kaydetti.

Ash ayrıca, Kara’nın Merkez Bankası araştırma çalışmalarının bel kemiği olduğunu ve bankanın neredeyse 20 yıldır yabancı yatırımcıların karşısına çıkan yüzü olduğunu söyledi.