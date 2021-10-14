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Merkez Bankası’nda Görev Değişimi

14.10.2021 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCMB başkan yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. TCMB Başkan Yardımcılığı görevine Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliği'ne Yusuf Tuna atandı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.

TCMB Başkan Yardımcılığı görevine Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliği'ne Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete’de, Tümen, Küçük ve Yavaş’ın, 1211 sayılı Kanunun 22/A ve 29'uncu maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince görevden alındığı belirtildi.

Bu karardan hemen önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Şahap Kavcıoğlu, ABD’nin başkenti Washington’da devam eden IMF- Dünya Bankası Sonbahar Toplantıları ve G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’na katılmıyor. Toplantıda Merkez Bankası’nı Başkan Yardımcısı Mustafa Duman temsil ediyor.

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