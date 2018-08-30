Merkez Bankası’nda İstifa İddiası

Reuters haber ajansı, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu üyesi Erkan Kilimci’nin istifa etmeye hazırlandığını iddia etti. Ajans, haberini konuyla ilgili bilgi sahibi ismi açıklanmayan iki kaynağa dayandırdı.

Habere göre, Türkiye Kalkınma Bankası, Kilimci’nin bankanın yönetim kuruluna katıldığını gösteren bir belge açıkladı.

Merkez Bankası’ndan henüz bir açıklama gelmedi.

Merkez Bankası, yüksek enflasyon ve liranın dolar karşısında bu yıl yüzde 40’ın üzerinde değer kaybetmesine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “faiz oranlarını arttırmayın” baskısı altında.

Lira dolar karşısında bugün de yükselişini sürdürdü. Şu ana 6,75 civarında seyreden lira, Kilimci’nin istifa haberinin çıkmasından sonra bir ara 6,85’in üzerine yükselmişti.

