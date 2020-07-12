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Merkez Bankası'nda Tecrübe Şartı Kaldırıldı

12.07.2020 17:43 | Son Güncelleme

Resmi Gazetede yayımlanan kararla Merkez Bankası başkan yardımcıları atamasında 10 yıllık tecrübe şartı kaldırıldı. Ayrıca Merkez Bankası'nın yıllık karının yüzde 20’sinin ihtiyat akçesine ayrılmasını öngören uygulama da kaldırıldı

Merkez Bankası'nda Tecrübe Şartı Kaldırıldı

Resmi Gazetede yayımlanan kararla Merkez Bankası başkan yardımcıları atamasında 10 yıllık tecrübe şartı kaldırıldı.

Ayrıca Merkez Bankası'nın yıllık karının yüzde 20’sinin ihtiyat akçesine ayrılmasını öngören uygulama da kaldırıldı.

Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararının 12’nci maddesinde ‘‘Esas mukavelenin 26’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘ve meslekleri ile ilgili olarak en az 10 yıl çalışmış’ ibaresi ‘başkanın önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile’ ibaresi ve aynı fıkranı üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır’’ denildi.

Aynı karar ile Merkez Bankası yıllık karının yüzde 20’sinin ihtiyat akçesine ayrılmasını öngören uygulama da kaldırıldı.

Kararnamede ‘‘Son bir yılın karından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kara katılarak dağıtılabilir’’ ibaresine yer verildi.

Mayıs ayında Merkez Bankası, 2019’daki yıllık net karını 44,73 milyar Türk lirası olarak açıklamıştı.

Kararda ayrıca ‘‘Banka talepleri gerçek zamanlı ve anlık karşılanır. Bu taleplerin karşılanmasını teminen bankaca kurum ve kuruluşların bilgi işlem sistemlerine erişim sistemleri kurulabilir. Uygulamaya yönelik her türlü usul ve esas bankaca belirlenir’’ ifadelerine yer verildi.

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