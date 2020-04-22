Merkez Bankası’ndan 100 baz puan faiz indirimi

Kararda koronavirüs salgını nedeniyle düşen emtia fiyatlarının enflasyon görünümünü olumlu etkilediği belirtildi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) koronavirüs salgınının uluslararası piyasalara ve ekonomiye etkileri ve enflasyon görünümü üzerinde yarattığı aşağı yönlü riskler nedeniyle politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 9,75’ten yüzde 8,75’e indirdi. Böylelikle Merkez Bankası son sekiz toplantısında faiz indirmiş oldu.

Merkez Bankası açıklamasında, "Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümündeki zayıflama derinleşmekte, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları genişleyici yönde adımlar atmaya devam etmektedir" denildi.

Enflasyon görünümü "olumlu"

Banka salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkileri yakından takip ettiklerini kaydetti.

Açıklamada "Küresel gelişmeler paralelinde Türk Lirası'nda gözlenen değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün devamı enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir" denildi.