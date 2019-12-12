Merkez Bankası'ndan Beklentilerin Üstünde Faiz İndirimi

Merkez Bankası Perşembe günü yaptığı toplantıda beklentilerin üzerinde bir karar çıkardı ve politika faizlerini iki puan indirip yüzde 12’ye çekerek 200 baz puan düşürdü. Bu hamle, doların seyrini değiştirmedi.

Reuters haber ajansının görüştüğü ekonomistler, 150 baz puanlık bir indirim beklentisindeydi. Para Politası Kurulu’nun faiz indirme kararıyla ilgili yapılan açıklamada, para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye’de enflasyon geçen yıl Türk lirasının döviz karşısında yaşadığı değer kaybıyla beraber yüzde 25’e çıkarak son yılların zirvesini görmüştü. Son aylarda tek haneli rakamlara kadar gerileyen enflasyon oranı Kasım ayında tekrar iki haneleri gördü ve yüzde 10,6’ya yükseldi.

Merkez Bankası’nın 2019 sonuna kadar enflasyon oranı beklentisi yüzde 11,2. Ancak Reuters’ın görüştüğü ekonomistlerin yılsonu enflasyon oranı tahmini yüzde 12. Merkez Bankası Temmuz ayından beri faiz oranlarını agresif biçimde indirme eğiliminde.

Geçen yıl Türk döviz karşısında yüzde 30’a yakın değer kaybının ardından Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyüdü.

Merkez Bankası’nın faiz indirme kararı sonrası ABD dolarının Türk lirası arşısındaki seyrinde değişiklik yaşanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun zamandır ekonomiyi canlandırmak için Merkez Bankası’na faiz indirme çağrısı yapıyor. Erdoğan son olarak enflasyon oranlarının 2020’de tek haneli olacağını söyledi.

