HABER

Merkez Bankası'ndan Beklentilerin Üstünde Faiz İndirimi

12.12.2019 17:58 | Son Güncelleme

Merkez Bankası Perşembe günü yaptığı toplantıda beklentilerin üzerinde bir karar çıkardı ve politika faizlerini iki puan indirip yüzde 12’ye çekerek 200 baz puan düşürdü. Bu hamle, doların seyrini değiştirmedi

Merkez Bankası'ndan Beklentilerin Üstünde Faiz İndirimi

Merkez Bankası Perşembe günü yaptığı toplantıda beklentilerin üzerinde bir karar çıkardı ve politika faizlerini iki puan indirip yüzde 12’ye çekerek 200 baz puan düşürdü. Bu hamle, doların seyrini değiştirmedi.

Reuters haber ajansının görüştüğü ekonomistler, 150 baz puanlık bir indirim beklentisindeydi. Para Politası Kurulu’nun faiz indirme kararıyla ilgili yapılan açıklamada, para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye’de enflasyon geçen yıl Türk lirasının döviz karşısında yaşadığı değer kaybıyla beraber yüzde 25’e çıkarak son yılların zirvesini görmüştü. Son aylarda tek haneli rakamlara kadar gerileyen enflasyon oranı Kasım ayında tekrar iki haneleri gördü ve yüzde 10,6’ya yükseldi.

Merkez Bankası’nın 2019 sonuna kadar enflasyon oranı beklentisi yüzde 11,2. Ancak Reuters’ın görüştüğü ekonomistlerin yılsonu enflasyon oranı tahmini yüzde 12. Merkez Bankası Temmuz ayından beri faiz oranlarını agresif biçimde indirme eğiliminde.

Geçen yıl Türk döviz karşısında yüzde 30’a yakın değer kaybının ardından Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyüdü.

Merkez Bankası’nın faiz indirme kararı sonrası ABD dolarının Türk lirası arşısındaki seyrinde değişiklik yaşanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun zamandır ekonomiyi canlandırmak için Merkez Bankası’na faiz indirme çağrısı yapıyor. Erdoğan son olarak enflasyon oranlarının 2020’de tek haneli olacağını söyledi.

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
Kaymakama suikast hazırlığındaki teröristle irtibatlı 6 kişiye gözaltı/ FotoğraflarKaymakama suikast hazırlığındaki teröristle irtibatlı 6 kişiye gözaltı/ Fotoğraflar
Başkan Büyükgöz: Hünkar Çayırı'na Fatih’in manevi şahsına yakışır proje geliştireceğizBaşkan Büyükgöz: Hünkar Çayırı'na Fatih’in manevi şahsına yakışır proje geliştireceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Ünlü şarkıcıdan olay gönderme! 'Kutu açsın'

Ünlü şarkıcıdan olay gönderme! 'Kutu açsın'

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Ceren'in katiliyle ilgili yeni haber! Getirilmeyecek

Ceren'in katiliyle ilgili yeni haber! Getirilmeyecek

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mert Yağız Köksal'ın ölümüne neden olan şırınganın parçası otopsiyle çıkarıldı

Mert'in ölümüne yol açtı! Otopsiyle çıkarıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması! 104 kişi yakalandı

Başsavcılık'tan 'Barış Pınarı' açıklaması! 104'ü...

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Kafa kamerasıyla kaydedildi! Böyle öldürüldüler

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile 15'inci kara devriyesi tamamlandı

MSB'den Rusya ile devriye açıklaması

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.