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Merkez Bankası'ndan beşinci müdahale

17.12.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL kuru 17'yi, euro/TL de 19'u geçmesinin ardından Merkez Bankası'ndan piyasaya bir müdahale daha geldi.

Merkez Bankası'ndan beşinci müdahale

Merkez Bankası’nın dün politika faizini indermesi sonrasında TL’deki değer kayıpları artmıştı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirmesinin ardından Türk Lirası'ndaki (TL) değer kayıpları bugün zirve yaptı.

Dolar/TL'nin 17'yi, euro/TL'nin de 19'u geçmesi üzerine TCMB'den müdahale geldi. Müdahale sonrası dolar/TL 16,45, euro/TL 18,62 düzeyinde işlem görüyor.

Bankadan yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

TCMB kurlardaki yükselişi durdurmak için 1 Aralık'tan bu yana piyasaya döviz satışı yaparak beş kez doğrudan müdahalede bulunmuş oldu.

Politika faizini yüzde 14'e indirdi

Türkiye'de yıllık enflasyonun yüzde 21,31 düzeyine gelmesi ve TL'deki tarihi değer kayıplarına rağmen dün TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 15'ten yüzde 14'e indirmişti. Banka, böylece son dört ayda 500 baz puan faiz indirimi yapmış oldu.

DW / SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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