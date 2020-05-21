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Merkez Bankası’ndan dokuzuncu kez faiz indirimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 14:42 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,75’ten yüzde 8,25’e indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e indirildiğini duyurdu. Böylece TCMB son dokuz toplantısında faiz indirimi yapmış oldu.

TCMB web sitesinden yapılan karar duyurusunda iktisadi faaliyetin koronavirüs etkisiyle Mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başladığı belirtildi.

Açıklamada "İktisadi faaliyetteki yavaşlama Nisan ayında belirginleşirken, Mayıs ayının ilk yarısına ilişkin yüksek frekanslı göstergeler kısmi normalleşme adımlarıyla birlikte dipten dönüş sinyalleri içermektedir. Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir" denildi.

İhracat ve turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe karşın, emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle cari işlemler dengesinin yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceğinin öngörüldüğünü belirten Merkez Bankası, Türk Lirasında gözlenen değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarının enflasyon görünümünü olumlu etkilediğini belirtti.

Merkez Bankası yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceğinin değerlendirildiğini ve bu çerçevede politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar verildiğini açıkladı. TCMB salgının küresel etkilerinin yakından takip edildiğini kaydetti.

Bluebay Asset Management’ın Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash Twitter hesabından yaptığı paylaşımda TCMB'nin "sadece" 50 baz puan indirim yapmasını "Sanırım Türk Lirası halen zorlukları atlatmış değil ve swap tarafında halen belirleyici bir haber yok" şeklinde değerlendirdi.

Türkiye Katar ile swap anlaşmasının tutarını dün 5 milyar dolar karşılığından 15 milyar dolara yükseltirken diğer ülkelerle de swap görüşmelerini sürdürüyor. Piyasalar dış finansman edişeleri nedeniyle swap görüimelerinden çıkacak sonucu yakından izliyor.

Beklentiye paralel

Reuters'ın 15 kurumun tahminleriyle yaptığı ankette TCMB'den 50 baz puan indirim bekleniyordu.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun son sekiz toplantısında toplam bin 525 baz puanlık faiz indirimine gidilmiş ve TCMB politika faizini yüzde 24'ten yüzde 8,75'e kadar düşürmüştü. Banka koronavirüs öncesi indirimlerde sona gelindiği mesajı vermeye başlamıştı. Ancak koronavirüs sonrasında indirimler yeniden hız kazandı.

TCMB'nin 22 Nisan'da yapılan bir önceki PPK toplantısından bu yana dolar/TL 7 Mayıs tarihinde 7,2690 ile tarihi zirvesini gördü.

DW, rtr/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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