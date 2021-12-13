HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Merkez Bankası'ndan dördüncü müdahale

Merkez Bankası'ndan dördüncü müdahale

13.12.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL'nin 14'ü, Euro/TL'nin ise 16'yı geçmesinin ardından Merkez Bankası bugün döviz piyasasına bir kez daha müdahale etti.

Merkez Bankası'ndan dördüncü müdahale

Açıklamada "sağlıksız fiyat oluşumları" müdahaleye gerekçe gösterildi.Döviz kurlarının haftaya rekorla başlaması sonrası Merkez Bankası (TCMB) bugün döviz piyasasına bir kez daha müdahale etti. TCMB'den yapılan açıklamada, doğrudan döviz müdahalesi yapıldığı belirtilerek "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. Böylece Merkez Bankası Aralık ayı başından bu yana toplam dört kez piyasalara müdahale etmiş oldu.

Merkez Bankası'nın Çarşamba günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde kurlar haftaya rekor yükselişle başlamış, Dolar/TL 14'ün, Euro/TL ise 16'nın üzerine çıkmıştı. Piyasalara, Merkez Bankası'nın Çarşamba günkü toplantıda bir kez daha faiz indireceği beklentisi hakim.

Nebati: Bitersek hep birlikte biteceğiz

Habertürk gazetesine açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmeyeceği mesajını verdi.

"Onu bilmem ama artırmama konusunda kesin kararlıyız. Ve bu işi biz oturtacağız Allah'ın izniyle" diyen Nebati, uygulanan yeni ekonomik modelin tutmaması halinde "üzüleceğini" ifade etti. Bakan, "Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber. Karamsar tablo çizenler var. Hiçbir şekilde bize inanmayanlar. Onlara diyorum ki; 'Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin?' Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da birçok kez "faizin sebep, enflasyonun netice" olduğunu söylemiş ve düşük faiz politikasından geri adım atılmayacağı mesajı vermişti.

DW/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyanın en güzeli! Bu karede Photoshop yokDünyanın en güzeli! Bu karede Photoshop yok
PARTNERMuhabirlerin yüzüne bile bakmayınca... İlginç diyalog!Muhabirlerin yüzüne bile bakmayınca... İlginç diyalog!
İlk kez bu kadar net görüntülendi! "Kendini çok iyi saklayabiliyor, tek başına avlanıyor"İlk kez bu kadar net görüntülendi! "Kendini çok iyi saklayabiliyor, tek başına avlanıyor"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Sosyal medyadan duyurdu! "127 liraydı 325 lira oldu"

Sosyal medyadan duyurdu! "127 liraydı 325 lira oldu"

Yıllar süren dayı dehşeti! "Senin sonun da Başak gibi olacak"

Yıllar süren dayı dehşeti! "Senin sonun da Başak gibi olacak"

Sözleşmeli er dehşet saçtı! Kadın polis kanlar içinde yere yığıldı

Sözleşmeli er dehşet saçtı! Kadın polis kanlar içinde yere yığıldı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Acı haberi canlı yayında aldı

Acı haberi canlı yayında aldı

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.