Merkez Bankası'ndan dövize üçüncü müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün yaptığı açıklama ile bir kez daha "doğrudan döviz müdahalesinde bulunulduğunu" duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadesine yer verildi.

Enflasyon beklentisi yükseldi, kur fırladı

Dolar/TL kuru bugün Merkez Bankası’nın piyasa katılımcılarının beklentilerini derlediği anketinde enflasyon beklentilerindeki yükselişin sürdüğünün görülmesi üzerine tırmanışa geçti. TCMB anketinde yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisinin yüzde 19,31'den yüzde 23,85'e yükselmesi üzerine dolar/TL kuru yükselişe geçerek 13,95 seviyesini aştı. Ardından gelen müdahale ile kur 13,88 seviyesine geriledi.

TCMB 1 Aralık'ta dolar/TL kurunun 13'95'i görmesi üzerine kurlara 2014 yılından bu yana ilk kez doğrudan müdahalede bulunmuştu. Daha sonra 3 Aralık'ta bir doğrudan müdahale daha gelmişti. Ancak enflasyondaki yükseliş trendi ve gevşek para politikasının devam edeceği beklentisiyle kurlardaki yükseliş sürüyor.

DW / SSB,ET

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