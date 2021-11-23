HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Merkez Bankası'ndan kur açıklaması

Merkez Bankası'ndan kur açıklaması

23.11.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurdaki oynaklıkla ilgili açıklama yapan TCMB, döviz piyasalarındaki fiyat oluşumlarının "gerçekçi olmadığı" ve "iktisadi temellerden tamamen uzak olduğu" değerlendirmesine bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye'de dolar/TL kurunun 13'e, euro/TL kurunun ise 15'e yükselmesi sonrası açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir.

Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur" ifadeleri yer aldı.

Geçen hafta politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 16'dan yüzde 15'e indiren Merkez Bankası, faiz kararının ardından dolar/TL kurunun 11'in üzerine çıkması nedeniyle eleştirilerin odağında yer almıştı.

DW / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER Eda Ece: Gerçek hayat! Eda Ece: Gerçek hayat!
11 yaşındaki kızdan annesini öldüren babasına tepki: Yalancı11 yaşındaki kızdan annesini öldüren babasına tepki: Yalancı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

Faturalarda yeni dönem başlıyor

Faturalarda yeni dönem başlıyor

Özgür Demirtaş çağrı yaptı: Yalvarıyorum

Özgür Demirtaş çağrı yaptı: Yalvarıyorum

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Kılıçdaroğlu'ndan çok sert tepki: Terörist mi ilan edeceksin?

Kılıçdaroğlu'ndan çok sert tepki: Terörist mi ilan edeceksin?

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

14 ülkeye yayıldı! Uzman isim uyardı: Koronadan daha bulaşıcı ve öldürücü

14 ülkeye yayıldı! Uzman isim uyardı: Koronadan daha bulaşıcı ve öldürücü

Günler sonra açıkladı: Kabul etmedim

Günler sonra açıkladı: Kabul etmedim

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.