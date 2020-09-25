Merkez Bankası'nın faiz artırımı piyasalar için yeterli mi?

Ağustos ayından bu yana "örtülü" faiz artırımları ile kısa vadeli faizi 300 baz puan artıran Merkez bankası, 24 Eylül'de nihayet "açık" bir faiz artırımı ile resmi politika faizini de 200 baz puan yükseltti. Enflasyonu tekrar kontrol altına alabilmek açısından küçük, ancak mevcut şartlarda taşıdığı sinyal değeri açısından büyük bir adım.

Para politikası basit ve kolay anlaşılabilir olduğu sürece etkili olur. Çünkü ancak bu şekilde para politikasının en önemli bileşeni olan beklentiler daha rahat kontrol edilebilir. Bu nedenle merkez bankaları zaman içerisinde sadece attıkları adımları değil, atacakları adımları da piyasalara anlatan bir anlayış benimsediler.

Bugün pek çok merkez bankası politika aracı olarak kısa vadeli politika faizini belirliyor. Sonra da günlük dalgalanmalara karşı bir tampon oluşturması için bu politika faizinin altında ve üstünde borç alma ve borç verme faizleri belirleyerek kendisine bir koridor oluşturuyor.

Para politikası nasıl işliyor?

Para politikası şu şekilde işler: Merkez Bankası uzun vadeli enflasyon hedefi ile tutarlı bir politika faizi belirler. Kısa vadeli politika faizinde yapılan değişiklikler uzun vadeli beklentileri yönlendirir. Bu şekilde kredi ve tahvil faizi gibi uzun vadeli piyasa faizleri belirlenir. Talebi ve dolayısıyla reel ekonomiyi etkileyen faiz esasen uzun vadeli faizdir.