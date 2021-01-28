Merkez Bankası’nın Gündeminde Faiz İndirimi Yok

Göreve geldikten sonra katıldığı ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 10,25’ten yüzde 15'e, ikinci PPK’da ise yüzde 17'ye yükselten Ağbal, ‘‘Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sonunda yüzde 7'ye, 2023 sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Bu hedefe ulaşmak amacıyla 2021 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı bir şekilde uygulayacağız. Para politikasındaki sıkı ihtiyatlı duruşumuz yüzde 5 hedefine ulaşacağımız 2023 yılında kadar uzun bir süre kararlılıkla sürdürülecektir’’ dedi.

Yıllık enflasyon oranı 2020 yılını yüzde 14,6’dan kapatırken bir süre daha yüksek faizin sürmesi, ilkbaharla birlikte aşağı yönlü olması bekleniyor.

Ağbal: ‘‘Faiz indirimi patikası şeklinde yaklaşıma girmek için erken’’

21 Ocak’taki PPK toplantısında faiz yüzde 17’de sabit tutulduktan bir gün sonra İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu heyetiyle görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘‘Yüksek faize kesinlikle karşıyım. Bizim arkadaşlar kızıyor biliyorum ama kusura bakmasınlar eğer ben bu ülkenin başkanıysam, cumhurbaşkanıysam, bunu anlatmaya devam edeceğim. Çünkü ben yüksek faizle ülkenin kalkınacağına inanmıyorum’’ demesi dikkatleri bugünkü toplantıya çevirdi.

Ancak Naci Ağbal, faizler konusundaki tutumunda da hiçbir değişiklik olmadığını ortaya koydu. Merkez Bankası Başkanı ‘‘faiz indirimi patikası şeklinde yaklaşıma girmek için erken’’ olduğunu değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal’dan Müderrisoğlu’na ‘‘Sıkı para politikası ekonomide zafiyete neden olmayacak’’ yanıtı

Ağbal, selefi olan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın görevden alınması sonrası istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın yönettiği Turkuvaz Grubu’nun amiral gemisi Sabah gazetesinin Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu’nun yönelttiği ‘‘Yüksek faiz üretken kesimin kredi kaynaklarına erişiminde sıkıntı yaratır. Riskler, sıkılaştırma, bizi ihtiyatlı olmaya itiyor ama biz ‘ameliyat iyi geçti ama hastayı kaybettik’ mi durumuna düşebilir miyiz?’’ şeklindeki sorusuna sıkı para politikasının ekonomide zafiyet yaratmayacağı yanıtını verdi.