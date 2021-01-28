Merkez Bankası’nın Gündeminde Faiz İndirimi Yok

Merkez Bankası, 2021 yılı enflasyon hedefini yüzde 9,4 olarak teyit etti.
Yıllık enflasyon oranı 2020 yılını yüzde 14,6’dan kapatırken bir süre daha yüksek faizin sürmesi, ilkbaharla birlikte aşağı yönlü olması bekleniyor.
Bugün yılın ilk enflasyon raporunun çevrimiçi sunumunu yapan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 7 Kasım’da göreve geldiği günden bu yana sürdürdüğü sıkı para politikası ve fiyat istikrarı politikalarından vazgeçmeyeceği mesajını yineledi.
Göreve geldikten sonra katıldığı ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 10,25’ten yüzde 15'e, ikinci PPK’da ise yüzde 17'ye yükselten Ağbal, ‘‘Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sonunda yüzde 7'ye, 2023 sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Bu hedefe ulaşmak amacıyla 2021 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı bir şekilde uygulayacağız. Para politikasındaki sıkı ihtiyatlı duruşumuz yüzde 5 hedefine ulaşacağımız 2023 yılında kadar uzun bir süre kararlılıkla sürdürülecektir’’ dedi.
Ağbal: ‘‘Faiz indirimi patikası şeklinde yaklaşıma girmek için erken’’
21 Ocak’taki PPK toplantısında faiz yüzde 17’de sabit tutulduktan bir gün sonra İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu heyetiyle görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘‘Yüksek faize kesinlikle karşıyım. Bizim arkadaşlar kızıyor biliyorum ama kusura bakmasınlar eğer ben bu ülkenin başkanıysam, cumhurbaşkanıysam, bunu anlatmaya devam edeceğim. Çünkü ben yüksek faizle ülkenin kalkınacağına inanmıyorum’’ demesi dikkatleri bugünkü toplantıya çevirdi.
Ancak Naci Ağbal, faizler konusundaki tutumunda da hiçbir değişiklik olmadığını ortaya koydu. Merkez Bankası Başkanı ‘‘faiz indirimi patikası şeklinde yaklaşıma girmek için erken’’ olduğunu değerlendirmesinde bulundu.
Ağbal’dan Müderrisoğlu’na ‘‘Sıkı para politikası ekonomide zafiyete neden olmayacak’’ yanıtı
Ağbal, selefi olan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın görevden alınması sonrası istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın yönettiği Turkuvaz Grubu’nun amiral gemisi Sabah gazetesinin Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu’nun yönelttiği ‘‘Yüksek faiz üretken kesimin kredi kaynaklarına erişiminde sıkıntı yaratır. Riskler, sıkılaştırma, bizi ihtiyatlı olmaya itiyor ama biz ‘ameliyat iyi geçti ama hastayı kaybettik’ mi durumuna düşebilir miyiz?’’ şeklindeki sorusuna sıkı para politikasının ekonomide zafiyet yaratmayacağı yanıtını verdi.
Ağbal, ‘‘Merkez Bankası politik bir değerlendirme içine giremez. Merkez Bankası fiyat istikrarı görevini yerine getirmekten sorumlu. Aslında fiyat istikrarının sağlandığı bir ekonomi büyüyen bir ekonomidir. Böyle bir ekonomi, yatırımın ve üretimin arttığı bir ekonomidir. Bunu yakın dönemde kendi tecrübesiyle yaşamıştır. Kısa vadede bir enflasyon riskiyle karşı karşıyayız. Hükümetin enflasyon hedefi yüzde 5. Merkez Bankası, üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor. Güven ekonominin temelidir. Güven olunca talep de yatırım ve büyüme de artar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu gayrete destek oluyoruz. Sıkı para politikası ekonomide zafiyete neden olmayacak’’ dedi.
Gıda fiyatlarında artış sürecek
2021 yılı gıda enflasyonunu döviz kurundaki gelişmeler ve uluslararası fiyatlardaki yükseliş nedeniyle bir puan artışla yüzde 11,5 olarak revize ettiklerini söyleyen Merkez Bankası Başkanı, raporu hazırlarken küresel büyüme ve dış talep görünümünde salgın kaynaklı olumsuz bir şokun tekrar yaşanmayacağı ve küresel risk iştahında yaşanan olumlu gelişmeler sayesinde Türkiye'ye özgü risk algılarında iyileşmenin devam edeceği varsayımını temel aldıklarını belirtti.
Önceki gün ortak bir açıklama yayınlayarak ‘‘Fiyat istikrarı sağlanmadan ekonomide başlayan her canlanma, maalesef kısa süreli olmakta ve iş insanlarımızın yatırım ufkunu daraltmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan yeni ekonomik reform gündemini çok yakından takip ediyor ve enflasyonla mücadelenin öncelikli hedef olmasını destekliyoruz’’ şeklinde bir açıklama yayınlayan TOBB, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD’a teşekkür eden Naci Ağbal, enflasyonla mücadele konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ziyaretler toplantılar ve medya programlarını başlatacaklarını açıkladı.