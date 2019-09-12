Merkez Bankası’nın İki Ayda Faiz İndirimi 7,5 Puana Ulaştı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), ‘politika faizi’ olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19,75’ten yüzde 16,50’ye indirdi. 6 Temmuz’da Merkez Bankası başkanlığı Murat Uysal’ın göreve gelmesinin ardından 25 Temmuz’da toplanan ilk PPK, politika faizini yüzden 24’ten yüzde 19,75’e düşürmüştü. Merkez Bankası, Uysal’ın başkanlığında geçen 45 günde faizlerde 7,5 puan indirime gitmiş oldu. Karara para piyasaların ilk tepkisi olumlu oldu. PPK toplantısı öncesi 5,75’lerde seyreden ABD Doları/Türk Lirası kuru, 3,75 puanlık faiz indirimi kararından hemen sonra yüzde 1,43 değer kaybederek 5,66 seviyesine geriledi. PPK: “Ilımlı toparlanma eğilimi devam ediyor” Toplantısı sonrası yayınlanan PPK kararında, yatırımlardaki yavaşlamanın devam ettiği belirtilse de ihracatın büyümeye katkısı ile turizmdeki olumlu seyrin ekonomideki kademeli toparlanmayı destekleyeceği vurgulandı. Açıklamada “Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Yılın ilk yarısında net ihracatın büyümeye katkısı devam ederken, yatırımlar zayıf seyrini korumuş, özel tüketim kademeli olarak katkısını artırmıştır. Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen, rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini sürdürmekte, özellikle turizmdeki güçlü seyir doğrudan ve bağlantılı sektörler kanalıyla iktisadi faaliyeti desteklemektedir. Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin sektörel yayılımının bir miktar iyileştiğine işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısını sürdüreceği, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir” dendi.

“Yıl sonu enflasyonu yüzde 13,9’un altına düşebilir” Merkez Bankası, Temmuz ayında açıkladığı enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 14,6’dan yüzde 13,9’a çekmişti. Para Politikası Kurulu, o günden bu yana yaşanan iyileşmeler sayesinde enflasyonun daha da aşağıya ineceğini öngördü. PPK açıklamasında, “Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkilemektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir. Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olmuştur. Ağustos ayında tüketici enflasyonu temel mal, enerji ve gıda gruplarının katkısıyla belirgin bir düşüş sergilemiştir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılık düzeyi enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir” ifadeleri yer aldı.