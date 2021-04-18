Merkez Bankası’nın Kripto Para Kararı Hakkında Halk Ne Düşünüyor?

Türkiye'de son aylarda büyük ilgi gören kripto paralar ile ilgili yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası (TCMB) imzalı yönetmeliğe göre kripto para olarak bilinen Bitcoin gibi elektronik paraların, Türkiye’de ödeme aracı olarak kullanılmasına 30 Nisan 2021 itibari ile yasak getirildi. Karara göre kripto para varlıkları değil, kripto para ile yapılacak ödeme yöntemleri yasaklandı. Peki Merkez Bankası’nın yasak kararı küçük yatırımcıda kaygıya sebep oldu mu? İnsanlar kripto para yatırımına nasıl bakıyor? VOA Türkçe, İstanbullular’la konuştu. “Karar kripto para akışını etkilemez” Yazılım işiyle uğraşan Mehmet Arda Çelik, kripto paraların geleceğin yeni yatırım şekli olacağını belirterek, “Merkez Bankası’nın aldığı yasak kararı, Türkiye’de ve Dünyada kripto para akışını hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Bu bir oyun değil, bugün para yatırayım, yarın zengin olayım gibi bir rüya da değil. Orada bir projeye yatırım yapıyorsunuz. Projenin, sizin gelecekteki paranızı ve sermayenizi katlayacağını öngörüyorsunuz. Bu şekilde düşündüğüm için de yatırım yapıyorum. Mining sistemindeki kripto paraları çok riskli bulmuyorum. Çünkü hepsinin alt yapısında insanların ürettiği bir değer, işlem hacmi ve işlem havuzu var. O yüzden güvensizlik duyduğum bir şey söz konusu değil” diye konuştu.

“Arkadaş tavsiyesiyle yatırım yapmak riskli” Özel bir şirkette yönetici olarak çalışan Emre Sanay da kripto para borsasına yatırım yapanlardan. Yatırım yapılacak kripto paranın iyi araştırılması gerektiğini ifade eden Sanay, arkadaş tavsiyesiyle yatırım yapmanın riskli olduğunu belirtti. Sanay, “Şu an piyasada bildiğim kadarıyla 9 bine yakın kripto para var. Gelecekte normal fiziki paranın yerini alacağını, insanların alışverişlerini kripto para üzerinden yapacağını düşünüyorum. Piyasayı ölçmek adına ben de bir miktar para yatırdım. Kripto paranın kazandırdığı gibi zararı da oluyor insanlara. Tavsiyelerle, arkadaşlardan alınan bilgilerle bence yatırım yapılacak bir süreç değil, ciddi zararlar olabilir. Ancak gelecekte devletlerin ve insanların bunu kullanacağını düşünüyorum. Ayrıca kripto para alışverişine yasak getirildi. Belki yakın zamanda vergi de gelecek. Devletin buna müdahale etmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum ama yapıcı yönde müdahale etmesi gerekiyor” dedi. “Görmediğim paraya yatırım yapmak bana güven vermiyor”

Kripto parayı olumlu bir yatırım aracı olarak görmediğini belirten Atilla Ergin, sözlerine şöyle devam etti: “Belki teolojiyi yakından takip edip, desteklememiz gerekiyor ama açıkçası görmediğim, bilmediğim bir paranın işletilmesi bana güven vermiyor. Her türlü yasak cezbedicidir. Bu yasağın çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Gayrı resmi işlere başvuranlar olabilir.” “Kripto para alışverişinin ülkeye bir zararı yok” Çevresindekilerin kripto paraya yatırım yapması nedeniyle bu yatırıma güvendiğini söyleyen Agit Acay, “Gerek eniştem gerekse abim kullanıyor. Ben de küçük bir meblağ yatırdım. Şu anda ufak da olsa bir gelişme var. Açıkçası kripto para alışverişlerinde ülkenin bir zarara uğradığını düşünmüyorum. Kripto paralara müdahale yerine ekonominin başka sorunlarıyla ilgilenseler daha iyi olur” diye konuştu. “Merkez Bankası’nın bir bildiği vardır” Kripto para borsasının belli kişiler tarafından yönetildiğine inandığını kaydeden Vahit Oruç, “Bu piyasa, bazı rantçıların eline düşmüş. İnternet üzerinden çok kaybettirdiğini duydum. O yüzden de soğuk bakıyorum. Merkez Bankası engellediyse muhakkak bir bildiği vardır. Şu anda klasik para, klasik banka kartı daha iyi” şeklinde konuştu.