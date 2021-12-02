HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Merkez Bankası’nın net döviz rezervi bir hafta içinde 510 milyon dolar düştü

Merkez Bankası’nın net döviz rezervi bir hafta içinde 510 milyon dolar düştü

02.12.2021 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre net uluslararası rezervler bir hafta içinde 510 milyon dolar düşüş göstererek 24 milyar 670 milyon dolara indi.

Merkez Bankası’nın net döviz rezervi bir hafta içinde 510 milyon dolar düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre net uluslararası rezervler bir hafta içinde 510 milyon dolar düşüş göstererek 25 milyar 180 milyon dolardan 24 milyar 670 milyon dolara düştü.

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri ise 87 milyar 920 milyon dolardan 87 milyar 20 milyon dolara düştü.

2019 yılında TCMB'nin Türk Lirası'ndaki değer kaybının önüne geçmek için kamu bankaları aracılığıyla 100 milyar doların üzerinde satış yapması nedeniyle net döviz rezervlerinde ciddi düşüş yaşandığı öne sürülüyor.

Rueters'a konuşan analistler, Merkez Bankası'nın kamu bankaları aracılığıyla dövizdeki oynaklığı kontrol etmeye çalıştığını, ancak bunun yabancı yatırımcılarda kaygı yarattığını belirtti.

Reuters'ın verilerine göre Çarşamba günü Merkez Bankası'nın 44 bin 145 milyar dolarlık swap açığı olduğu kaydedildi. Bu veri çıkarıldığında TCMB'nin net rezervleri eksiye düşmüş oluyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors (S&P), "Kur seviyesini korumak için rezervleri harcamak Türk Lirası'na duyulan güvenin azalması ve ekonomide istikrarsızlığa neden olabilir" açıklamasında bulundu.

S&P Türkiye'nin kredi notunu şuan B+ seviyesinde tutuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!""Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!"
PARTNER "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik" "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik"
Fırıncılar ekmeğe zam yapmıştı! Vali zammı geri çektiFırıncılar ekmeğe zam yapmıştı! Vali zammı geri çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Hatay'la ilgili skandal bildiriye Türkiye'den sert yanıt

Hatay'la ilgili skandal bildiriye Türkiye'den sert yanıt

Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale getiriliyor

Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale getiriliyor

Yüzde 100 zam istemişlerdi! Bakan'dan açıklama geldi

Yüzde 100 zam istemişlerdi! Bakan'dan açıklama geldi

VİP 1 fuhuş operasyonunda yeni detaylar

VİP 1 fuhuş operasyonunda yeni detaylar

TBMM'ye sunacaklar: 10 sene boyunca yasak olacak

TBMM'ye sunacaklar: 10 sene boyunca yasak olacak

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

MYK sonrası flaş 'asgari ücret' mesajı

MYK sonrası flaş 'asgari ücret' mesajı

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Mansur Yavaş'ı hedef alan Bahçeli'ye jet yanıt: Yedirmeyiz

Mansur Yavaş'ı hedef alan Bahçeli'ye jet yanıt: Yedirmeyiz

Müslüme'nin dedesi ile Başak Cengiz'in katili aynı hapishanede

Müslüme'nin dedesi ile Başak Cengiz'in katili aynı hapishanede

Bahçeli'den Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin!

Bahçeli'den Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.