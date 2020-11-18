Merkez Bankası’nın Yarınki Faiz Kararı Ne Olacak?

Toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevden aldığı Murat Uysal’ın yerine Merkez Bankası başkanlığına atanan Naci Ağbal ve istifa eden Berat Albarak’ın yerine ekonominin dümenine geçen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın şahsında yeni ekonomi yönetimi için de bir test olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Yüksek faiz sebebiyle üretimin, ticaretin, ihracatın, istihdamın temsilcileri olan sizler sahada yaşananların tercümanı olarak karar vericilere yol gösteriyor, ışık tutuyorsunuz. Zira yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz, sizler bu işin içindesiniz. İstihdam üretebilir miyiz? Mümkün değil. Peki, üretim yapabilir miyiz? O da mümkün değil. Peki, ihracata yönelik ciddi adımlar atabilir miyiz? O da mümkün değil. Öyleyse bizim bu noktada çok daha dikkatli olmamız lazım ve yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor’’ dedi.

Erdoğan’ın bu sözleri sonrası yeniden 7,78’i gören dolar/TL kuru ilerleyen saatlerde değer kaybetti.

Başdanışman Bulut’dan ‘‘net mesaj’’ vurgusu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları üyesi Yiğit Bulut da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan’ın ‘‘Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor’’ şeklindeki sözlerine işaret ederek Cumhurbaşkanının faiz karşıtı pozisyonunun değişmediğini hatırlattı.

Dr. Akman: ‘‘450-500 puanlık artış değil 250-275 puanlık artış daha makul’’

Piyasanın yeni ekonomi yönetimine ciddi bir kredi açtığını söyleyen ekonomist Cüneyt Akman, Erdoğan’ın faizle ilgili yaklaşımını da akılda tutarak yeni Merkez Bankası’nın çok büyük bir artıştan kaçınmasını ama özellikle karar metniyle piyasaya güven enjekte etmeye çalışmasını beklemek gerektiği kanaatinde.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Dr. Akman, ‘‘Makul olan 450-500 puanlık bir artış olmayacaktır. Bunu yaptıktan sonra bir dahaki ay piyasa yeniden 200 puan artış isterse bunu da yapacak mı? 250-275 baz puan yapılabilir. Bununla beraber toplantı karar metninde sadeleştirme vurgusu yapılarak, gecelik faizde de bir puan artışa gidilirse sıkıntı olmayabilir. Zira yeni yönetim daha çok taze ve henüz kredi var. 400-500 baz puanlık artış hele de COVID-19’un etkisini arttırdığı şu günlerde piyasanın daha da daralmasına yol açar. Millet iş yapamıyor, şirketler özellikle KOBİ’ler gırtlağına kadar borçlu. Hizmet sektörü şimdi iyice kapanıyor. Ödenemeyen krediler nedeniyle bankalara hücum olabilir. Dolayısıyla yeni ekonomi yönetimi tüm bunları düşünerek hareket edecektir. Tabii burada yalnız Merkez Bankası’nın tek başına ne yapacağı çözüm olmayabilir. BDDK da Merkez Bankası’ndan daha etkili bir Merkez Bankası gibi. Aralarında iyi bir uyum olmalı, bir orkestra gibi. Bunu söylerken yarının, yeni yönetim için güçlü bir test olacağını da unutmamak gerek. Keşke son birkaç yıldır uygulanan yanış politikalarla ekonomi bu konuma gelmeseydi ama ülke uçurumun eşiğinde, yarım adım daha gidecek yeri yok. Bir kere yuvarlandın mı, ayağa kalkmak zor olur’’ dedi.