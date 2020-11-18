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Merkez Bankası’nın Yarınki Faiz Kararı Ne Olacak?

18.11.2020 21:24 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası’nın Yarınki Faiz Kararı Ne Olacak?

Eylül’de politika faizini iki puan arttırarak 10,25’e yükselten, geçen ay ise oranı sabit tutan PPK’nın, Merkez Bankası başkanlığına atanan Naci Ağbal’ın katılımıyla faizi yükseltmesine kesin gözüyle bakılıyor

Türkiye’de gözler yarın yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi.

Toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevden aldığı Murat Uysal’ın yerine Merkez Bankası başkanlığına atanan Naci Ağbal ve istifa eden Berat Albarak’ın yerine ekonominin dümenine geçen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın şahsında yeni ekonomi yönetimi için de bir test olarak görülüyor.

Eylül ayında politika faizini iki puan arttırarak 10,25’e yükselten, Ekim ayında ise oranı sabit tutan PPK’nın, Ağbal’ın katılımıyla faiz arttırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Piyasada 400-450 baz puan artış bekliyor

Piyasadaki aktörler, Merkez Bankası’nın geç likidite penceresinin 14,75 olmasından hareketle 400-450 baz puanlık bir artış beklentisi içinde.

Albayrak’ın istifası öncesi 8,51’i gören ABD Doları/TL kuru, istifanın kabulü ve yeni bakanın atanmasıyla gevşeme eğilimi sürdürmüş, Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde ‘‘acı reçete uygulayacağız’’ sözleri üzerine de 7,75 altına düşmüştü.

Kur, PPK toplantısı öncesi 7,68-7,71 aralığında hareket ediyor.

Erdoğan: ‘‘Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor’’

Piyasanın olumlu beklentisine rağmen yıllardır telaffuz ettiği ‘‘faiz sebep, enflasyon sonuç’’ yaklaşımından vazgeçmemiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) düzenlediği Türkiye Ekonomi Şurası’nda yaptığı konuşmada faiz konusundaki tavizsiz tutumunu sürdürdüğü yönünde net mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Yüksek faiz sebebiyle üretimin, ticaretin, ihracatın, istihdamın temsilcileri olan sizler sahada yaşananların tercümanı olarak karar vericilere yol gösteriyor, ışık tutuyorsunuz. Zira yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz, sizler bu işin içindesiniz. İstihdam üretebilir miyiz? Mümkün değil. Peki, üretim yapabilir miyiz? O da mümkün değil. Peki, ihracata yönelik ciddi adımlar atabilir miyiz? O da mümkün değil. Öyleyse bizim bu noktada çok daha dikkatli olmamız lazım ve yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor’’ dedi.

Erdoğan’ın bu sözleri sonrası yeniden 7,78’i gören dolar/TL kuru ilerleyen saatlerde değer kaybetti.

Başdanışman Bulut’dan ‘‘net mesaj’’ vurgusu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları üyesi Yiğit Bulut da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan’ın ‘‘Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor’’ şeklindeki sözlerine işaret ederek Cumhurbaşkanının faiz karşıtı pozisyonunun değişmediğini hatırlattı.

Dr. Akman: ‘‘450-500 puanlık artış değil 250-275 puanlık artış daha makul’’

Piyasanın yeni ekonomi yönetimine ciddi bir kredi açtığını söyleyen ekonomist Cüneyt Akman, Erdoğan’ın faizle ilgili yaklaşımını da akılda tutarak yeni Merkez Bankası’nın çok büyük bir artıştan kaçınmasını ama özellikle karar metniyle piyasaya güven enjekte etmeye çalışmasını beklemek gerektiği kanaatinde.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Dr. Akman, ‘‘Makul olan 450-500 puanlık bir artış olmayacaktır. Bunu yaptıktan sonra bir dahaki ay piyasa yeniden 200 puan artış isterse bunu da yapacak mı? 250-275 baz puan yapılabilir. Bununla beraber toplantı karar metninde sadeleştirme vurgusu yapılarak, gecelik faizde de bir puan artışa gidilirse sıkıntı olmayabilir. Zira yeni yönetim daha çok taze ve henüz kredi var. 400-500 baz puanlık artış hele de COVID-19’un etkisini arttırdığı şu günlerde piyasanın daha da daralmasına yol açar. Millet iş yapamıyor, şirketler özellikle KOBİ’ler gırtlağına kadar borçlu. Hizmet sektörü şimdi iyice kapanıyor. Ödenemeyen krediler nedeniyle bankalara hücum olabilir. Dolayısıyla yeni ekonomi yönetimi tüm bunları düşünerek hareket edecektir. Tabii burada yalnız Merkez Bankası’nın tek başına ne yapacağı çözüm olmayabilir. BDDK da Merkez Bankası’ndan daha etkili bir Merkez Bankası gibi. Aralarında iyi bir uyum olmalı, bir orkestra gibi. Bunu söylerken yarının, yeni yönetim için güçlü bir test olacağını da unutmamak gerek. Keşke son birkaç yıldır uygulanan yanış politikalarla ekonomi bu konuma gelmeseydi ama ülke uçurumun eşiğinde, yarım adım daha gidecek yeri yok. Bir kere yuvarlandın mı, ayağa kalkmak zor olur’’ dedi.

Piyasa analistleri de faiz beklentisinin karşılanması halinde dolar/TL kurunun 7,64’ün altına doğru inmesini tahmin ederken, beklentileri karşılamayan bir artışın ise dolar kurunu yeniden 8 liraya doğru hareket ettirebileceği öngörüsünde bulunuyorlar.

Erdoğan: ‘‘Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmaktır’’

Erdoğan konuşmasında hükümetin ana hedefinin yüzde 11,89’a yükselen enflasyonu yeniden tek haneli rakama indirmek olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Fiyat istikrarını ve finansal istikrarı birlikte sağlayacağız. Bunun için enflasyonla mücadelede en önemli önceliğimizdir. Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmaktır. Mali disiplini koruyarak kamu finansman kalitesini arttırarak yapısal ve mikro reformları hayata geçirerek değişim çizgimizden sapmayarak büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki sorunları piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde çözeceğiz’’ dedi.

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