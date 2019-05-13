‘Merkez Bankası’nın Yedek Rezervleri Bütçeye Aktarılacak’ 

Reuters haber ajansına göre Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası’nın 40 milyar liralık rezervini hükümet bütçesine aktarmak için yasal düzenleme üzerinde çalışıyor.

Reuters’a konuşan ancak adlarını vermek istemeyen üç yetkili, bütçe açığının beklenenden daha fazla olduğunu söyledi. Kanun tasarısının parlamentoya gelip gelmeyeceği net olmasa da haber ajansına konuşan kaynaklardan birine göre en kısa zamanda tasarının parlamentoya gelmesi bekleniyor.

Reuters haberinde, söz konusu tasarının yasalaşması halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi resesyondan çıkarma ve geçtiğimiz yıl yaşanan krizin ardından Türk Lirası’nı dengeleme konusunda geleneklerin dışına çıkan adımlarından biri olarak kayıtlara geçeceği yorumunu yaptı.

Türk Lirası son 2 ay içinde kısmen yatırımcıların Merkez Bankası’nın azalan döviz rezervlerine ilişkin endişeleri sebebiyle bir kez daha baskı altında.

Yedek rezervler (yedek akçeler) Merkez Bankası’nın kanun gereği olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere kenara ayırdığı rezervler anlamına geliyor. 2018 yılı sonlarında Merkez Bankası’nın bilanço verilerine göre yedek rezerv miktarı 27,6 milyar dolar civarındaydı.