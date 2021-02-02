Merkez Bankası’yla TL’ye 3 Ayda %15 Kazandı

Mektupta ‘‘hukuk ve ekonomi alanında atılacak reform adımlarının’’ dezenflasyonist sürece önemli bir destek vereceği vurgusu da dikkat çekiciydi.

2020 yılında enflasyon hedefinin tutturulamaması nedeniyle hükümet adına Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a Başkan Naci Ağbal ve Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük imzalı mazeret mektubu gönderen Merkez Bankası, yüzde 5 enflasyon hedefine ulaşmak için para politikasındaki sıkı duruşunun devam edeceği mesajını verdi.

Bugün hükümete gönderdiği mazeret mektubunda da bu duruşu koruduğu görülen yeni yönetimin işbaşına gelmesinden bu yana Türk Lirası, Amerikan Doları karşısında yüzde 15 değer kazandı. Lütfi Elvan’ın Merkez Bankası’na atandığı 7 Kasım’da 8,50’ye kadar yükselen Amerikan Doları/Türk Lirası kuru bugün serbest piyasada 7,15’ten işlem görüyor.

Üç aydan bu yana Naci Ağbal yönetiminde bulunan Merkez Bankası’nın sıkı para politikası ve mali disiplin ısrarı sürüyor.

Mektupta, ‘‘Enflasyonda mevcut seviyeler, yukarı yönlü riskler ile birlikte değerlendirildiğinde, yüzde 5 hedefinin oldukça uzağında olunduğu açıktır. Ocak Enflasyon Raporunda sunduğumuz tahminler yüzde 5 enflasyon hedefine 2023 yılında ulaşabileceğimizi göstermektedir. Bu nedenle, para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşun, yüzde 5 hedefine ulaşılması beklenen 2023 yılına kadar, uzun bir süre kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir. Bu süreçte, enflasyonun öngörülen tahmin patikası çerçevesindeki gelişimi sürekli ve yakından izlenecektir. Yüzde 5 hedefine varıncaya kadar gerçekleşen ve beklenen enflasyon oranı patikası ile para politikası faiz oranı patikası arasındaki düzey güçlü bir dezenflasyonist denge gözetilerek oluşturulacak ve bu denge sürekli korunacaktır’’ ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası, enflasyonun ancak Cumhuriyet’in 100. yılının kutlanacağı 2023 yılında ancak yüzde 5’e indirilmesinin de mümkün olduğunu belirtti.

Merkez Bankası’nın 2021 enflasyon hedefi yüzde 9,4

Para politikasındaki sıkı duruşun ülke risk priminin düşmesine, Türk Lirası tasarrufların özendirilmesine, ters para ikamesinin başlamasına ve döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesine katkı yapacağını savunan Merkez Bankası yönetimi, orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefine ulaşmak için mali konsolidasyon ve mali disiplinin önemli olduğunun altını çizdi.

2021 yılında orta noktası yüzde 9,4 olmak üzere, yüzde 7,3 ile yüzde 11,5 aralığında bir enflasyon oluşmasını bekleyen Merkez Bankası’nın 2022 yılı sonuna dair enflasyon tahmini ise orta noktası yüzde 7,0 olmak üzere yüzde 4,6 ile yüzde 9,4.

Gıda fiyatlarındaki artışın 2020 yılı enflasyondaki yükselişte pozitif rolü olduğunu belirten Merkez Bankası, petrol fiyatlarının ABD Doları cinsinden bir önceki yıla göre yüzde 34 gerilemesinin enflasyonun daha da artmasını engellediğini ifade etti.

110 milyar liralık borç yeniden yapılandırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki yapılan başvuruların sonuçlarını açıkladı.

İki buçuk aydır devam eden sürece 7 milyon 679 bin kişinin katıldığını belirten Elvan, 110 milyar liranın yapılandırıldığını ve alacaklara karşılık gerçekleştirilen yapılandırmalarda 4,1 milyar liranın tahsil edildiğini ifade etti.

