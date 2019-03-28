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Merkezefendi'nin ödüllü kütüphanesine yoğun ziyaretçi ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 12:24 | Son Güncelleme

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından Adalet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Merkez Kütüphane, hafta sonu 8 bin 300'e kadar çıkan kitapsever sayısıyla 7/24 hizmet veriyor - Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu: - "Merkez Kütüphanemiz, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Asla kapanmayacak. 28 günde 28 bin hemşehrimiz çağrımıza olumlu yanıt vererek Merkez Kütüphanemize kayıt yaptırdı" - "7 bin metrekarelik kütüphanemiz içerisinde yetişkin ve çocuk kütüphanesi, engelli kardeşlerimizle ilgili Aşık Veysel Kütüphanesi'ni barındıran Merkez Kütüphanemiz kapılarını açtı" - "Merkezefendi Belediyesi olarak bu dönem birçok vizyon projeye imza attık. Bizleri bugüne kadar en çok heyecanlandıran projemiz, Merkez Kütüphane oldu"

DENİZLİ (AA) - Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 2018'de "Altın Kelebek" ödülü alan Merkez Kütüphane projesinin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini belirterek, "Asla kapanmayacak. İlçemizdeki öğrencilerimize ücretsiz hizmet imkanı vereceğiz. 28 günde 28 bin hemşehrimiz çağrımıza olumlu yanıt vererek Merkez Kütüphanemize kayıt yaptırdı." dedi.

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından Adalet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Merkez Kütüphane, yoğun ilgi görüyor.

Açılışı büyük bir katılımla ay başında yapılan Kütüphane, hafta sonu 8 bin 300'e kadar çıkan kitapsever sayısıyla 7/24 hizmet veriyor.

Kütüphaneye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Muhammet Subaşıoğlu, kütüphaneyi yeni bir nesil yetiştirmek için yaptıklarını söyledi.

Subaşıoğlu, kütüphanenin 120 bin kitap kapasitesinin olduğunu aktararak, "7 bin metrekarelik kütüphanemiz içerisinde yetişkin ve çocuk kütüphanesi, engelli kardeşlerimizle ilgili Aşık Veysel Kütüphanesi'ni barındıran Merkez Kütüphanemiz kapılarını açtı. Hayri Dev Konferans Salonu’ndan Özay Gönlüm Açık Hava Tiyatrosu'na kadar tam anlamıyla bütünleşmiş kütüphanemiz hizmete girdi." diye konuştu.

- "Türkiye’de başarı sıralamasında ya ilk 3’te ya da ilk 5’te"

Projenin 2018'de "Altın Kelebek" ödülü aldığına dikkati çeken Subaşıoğlu, şöyle devam etti:

"Projemizi iki kadın mimar arkadaşımız çizdi. Merkez Kütüphanemiz, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Asla kapanmayacak. İlçemizdeki öğrencilerimize ücretsiz hizmet vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın, millet kıraathanelerine önem vermesi noktasında çorba ve çay ikramlarımız da değerli kitapseverlerin hizmetinde olacak. 28 günde 28 bin hemşehrimiz çağrımıza olumlu yanıt vererek Merkez Kütüphanemize kayıt yaptırdı. Biz bu şehre, bu şehrin çocuklarına, kütüphaneye, kitaba, entelektüel sermayeye, eğitime, halkımıza inanıyoruz."

Subaşıoğlu, bir sonraki dönem daha da güzel işlere imza atacaklarını vurgulayarak, "Merkezefendi Belediyesi olarak bu dönem birçok vizyon projeye imza attık. Bizleri bugüne kadar en çok heyecanlandıran projemiz, Merkez Kütüphane oldu. Merkezefendi'de eğitim çok önemli. İlçemiz tüm Türkiye’de bir marka. Denizlimizdeki 19 ilçe arasında açık ara birinci. Türkiye’de başarı sıralamasında da ya ilk 3’te ya da ilk 5’te yer alıyoruz. Bu başarının sürdürülebilir ve kalıcı hale getirilmesi için belediye olarak en çok yatırımı, en çok projeyi eğitime yaptık." ifadelerini kullandı.

Merkez Kütüphane'de, 7 bireysel ve 11 adet grup çalışma odası bulunuyor.

Açıldığı günden bu güne 36 bin 600 üye kaydı yapılan kütüphaneden, hafta içi ortalama 4 bin 800, hafta sonu ise ortalama 8 bin 300 kişi hizmet alıyor.

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Merkez Kütüphane Merkezefendi Kütüphanesi Muhammet Subaşıoğlu

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