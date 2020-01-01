Merkezinde kar yok, ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Kent merkezinde kar yağışının etkili olmadığı Elazığ’da, şehre 25 kilometre uzaklıktaki Sivrice ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Kentte kapanan 62 köy yolunun büyük bir bölümü ise karla mücadele ekiplerinin 24 saat süren aralıksız çalışmasıyla açıldı.

Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ’ın 1400 rakım üzeri bölgelerinde de kar yağışı etkili oldu. 3 gündür ara ara devam eden kar yağışı nedeniyle 5 ilçede 62 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının en çok yoğun olduğu yerlerden biri ise Hazar Baba Dağı’nın bulunduğu Sivrice ilçesi oldu. Kayak merkezinin bulunduğu Hazar Baba Dağı’nın tamamen beyaza büründüğü ilçede, yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Karla kapanan köy yollarının büyük bir bölümü Valilik koordinesinde Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından 24 saat aralıksız mesai yapılarak açıldı. Kapalı olan bir grup köy yolunda aralıksız çalışma yapan ekipler, daralan yollarda da genişletme çalışmasına başladı. Yemeklerini bile iş makinelerinin önünde kar üzerinde yiyen ekiplerin son kapalı grup köy yolunu da bugün içinde tamamen açmasının beklendiği bildirildi.