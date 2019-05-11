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merkezli uyuşturucu operasyonuna 9 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 11:53 | Son Güncelleme

AYDIN merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Didim'de geçen salı günü gerçekleştiren operasyonda, 2 şüpheli uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alındı. İkilinin ifadeleri doğrultusunda da geçen perşembe sabahı Didim merkez ile İstanbul, İzmir ve Nevşehir'de operasyon yapıldı. Helikopter ve drone destekli yapılan operasyonda eş zamanlı baskın yapılan ev ve iş yerleri ile araçlar arandı. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Mark'ın da katıldığı aramalarda 655 gram metamfetamin, 760 gram esrar, 75 uyuşturucu hap ile çalıntı olduğu belirlenen TV, klima, elektrikli ev aletleri gibi 85 parça eşya ele geçirildi. Toplam 33 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. 22'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 24 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Aydın merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklamaAydın merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
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