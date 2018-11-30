Merkür Akrep burcuna geriliyor! Gizli kalsın

KOÇ Sevgili Koçlar 1 Aralık saat:14:12-7 Aralık saat:00:22 tarihleri arasında Akrep burcunda gerileyecek Merkür, iş veya özel anlamdaki finansal hesaplarınızı kontrol ediniz. Kardeşleriniz, çocuklarınız veya yakınlarınızla ilgili mali konuları, bir malın paylaşımını, işletimini, bir mülkün devredilmesi gibi durumları da gözden geçiriniz. Genel olarak Akrep burcundaki gerileme süreçlerinde size birilerinin finansal anlamda desteği olmaz. Bu yüzden de, kredi çekmek, miras konularında sonuç almak, birilerinden finansal yardım istemek mümkün değildir. Bir ortaklığı bitirmek, başka bir ortakla yola devam etmek, kurulmuş bir mali anlaşmayı iptal etmek doğru olmaz. Beklemede kalınmalıdır. Paranızı başkasının işletmesine izin vermek, bir mülkü satmak, devretmek, bir iş kurmak gibi planlarınızı beklemeye alınız. Ayrıca çalışma hayatınız nedeniyle yaşanan finansal sıkıntı, kriz veya problemleriniz varsa bunları da bu süreçte gözden geçiriniz. BOĞA Sevgili Boğalar 1 Aralık saat:14:12-7 Aralık saat:00:22 tarihleri arasında Merkür-Akrep burcunda gerileyecek. Evlenmek veya iş ortaklığı kurmak amaçlı birliktelikler tekrar derinlikli olarak ele alınmalı ve bu kararlar üzerinde düşünülmelidir. Yeni tanışmalarda, birbirinizin fikirlerini, ilişkideki tutumunuzu çok iyi gözlemleyiniz. Boşanmak isteyenler, ayrılmış veya geri dönmeyi düşünenler, sizler de tekrar sorunlarınızı bir daha ele alınız. Bu analizler yapılmadan karar vermeyiniz. Bu süreçte yeteneklerinizi, liderlik özelliklerinizi, hobilerinizi, belli bir alanda sergilemek, öğretmek, yaşatmak amaçlı kurulacak iş veya özel ortaklıkların da gözden geçirilmesi yönünde önem taşır. Bunları hangi alanda, hangi şekilde ortaya sürmek istiyorsanız iyice bir düşününüz. Ayrıca İş veya özel anlamda kurulmuş beraberliklerde mali konular aranızda tekrar bir gözden geçirilmelidir. Evlilik yoluyla kazanılacak paralar veya yaşanan parasal krizlerle ilgili meseleler de yine derinlikli şekilde ele alınarak bir bakılır.

İKİZLER Sevgili İkizler Sevgili İkizler 1 Aralık saat:14:12-7 Aralık saat:00:22 tarihleri arasındaki Merkür geri hareketi, iş bağlantılarınız veya iş ortaklıkların ele alınması ve gözden geçirilmesi vaktidir. Hizmet alanınızla ilgili bir sıkıntınız, sağlık probleminiz varsa bunların mutlaka tetkik edilmesinde yarar vardır. Geri harekette odaklanma gücünüz çok yükselecek. İşiniz araştırmayla, bir konuyu derinlemesine öğrenme ile alakalı ise bu geri hareket işinize yarar. Bu geri hareket ailevi ilişkiler başta olmak üzere aile sağlığı, iş durumumuz, ailemize ait kalıtsal hastalıklarla ilgili araştırmalar için uygun zamandır. İşe girmek amaçlı sağlık raporu, hamilelik araştırmaları, çocuk sahibi olmayla ilgili konuları gözden geçirebiliriz. Acil ameliyatlar ertelenmemeli, yarım kalan tedaviler yaptırılmalıdır. Geri hareketin bir başka etkisi, maddi konularda olabilir. Eğer bir iş gücü kaybınız varsa, işinizle alakalı bir sorun nedeniyle alacaklarınızı tahsil edemiyorsanız hukuksal açıdan durumunuzu inceleyiniz. İşsizlik sigortası veya sosyal güvencenizle alakalı konular üzerinde durunuz. Kaparo almadan işe başlamayınız. İş sözleşmenizdeki maddi kısımları tekrar gözden geçiriniz.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler 1 Aralık saat:14:12-7 Aralık saat:00:22 tarihleri arasında Merkür-Akrep burcunda gerileyecek. Bu süre içinde sosyal yaşamınız, çocuklarınız, Aşk hayatınız, gizli ilişkiniz, özel becerileriniz, hamilelik gibi konular üzerinde düşünmek, araştırmada bulunmak yararlıdır. Karşınıza yeni biri çıktığında mutlaka hakkında bilgi sahibi olunuz. Hemen ilişkiye girmeyiniz. Hamilelik ve doğumla ilgili hastane ve doktor seçiminizi yapınız. Kontrollerinizi ihmal etmeyiniz. Çocuğunuzun eğitimi, becerilerinizi bir yerde sergileme ve bununla ilgili girişimler, bir oyunun veya bir organizasyonun görüşülmesi, yakınlarınız vasıtasıyla özel biriyle tanışma gibi meselelerde gözden geçirmelerde bulununuz. Araştırınız. İyice inceleyiniz. Kıymetli sanatsal objeleriniz, çocuğunuzun geleceğiyle alakalı gizli yatırımınız, bir oyun veya bir organizasyon için depoda tutulan mali anlamda değeri olan her şeyi bir gözden geçiriniz ve güvenliğini tetkik ediniz. ASLAN Sevgili Aslanlar 1 Aralık saat:14:12-7 Aralık saat:00:22 tarihleri arasında Merkür-Akrep burcunda gerileyecek. Bu süre içinde eviniz ve ailenizi ilgilendiren konular üzerinde odaklanarak, durumunuzu gözden geçiriniz. Ailenizle aranızda geçmişe dönük yaşanmış problemler, kayıplar, ayrılıklar varsa şimdi onları tekrar bir ele alınız. Bu süre içinde yerleşim yerinizle alakalı bir değişim, satış, kiralama, yatırım tarzında bir adım atmak yerine, her açıdan gözden geçiriniz. , bir projenin ofis veya ev ortamında ele alınması, üzerinde düşünülmesi, analiz edilmesi anlamında yararlıdır. Arkadaşlarınızla birlikte bir ortaklaşa bir ofis açmayı düşünüyorsanız bu tarihler arasında uygulamayınız. Üzerinde analiz yapınız. Geri hareketi maddi konularda da etkilidir. Kazancınızı ev yatırımı şeklinde değerlendirmek, ev satışı, aileden kalma miras ve hisseli paralar, aile işi ve ortak kazançlar, evin restore edilmesi, bir binanın temelinin atılması, bir arazide arama yapılması, kazı çalışmaları gibi paraya dayalı işlerde acele kararlar vermeyiniz. İncelemede bulununuz.

BAŞAK Sevgili Başaklar 1 Aralık saat:14:12-7 Aralık saat:00:22 tarihleri arasında Akrep burcunda gerileyecek Merkür, bir iş üzerinde araştırma yapmak, eğitim ile alakalı bir konuda karar vermek, çevre değişimi, yakınlarınızla alakalı ilişkileriniz, dargınlıklar, kıskançlıklar, kötü niyetli sözler bunların hepsine dikkat ediniz. Herkese güvenmeyiniz ve sırlarınızı vermeyiniz. Sezgileriniz ve buna dayalı işleriniz, doğru bilgilenme ve yolculuklarda güvenliğinize özel önem veriniz. Bu süreç, iş hayatınızla ilgili konularda yapılacak görüşmeler, bir proje üzerinde düşünmek, iş için bilgilendirmeler, ticari anlamda kurulacak iş ortaklıkları, yeni bir iş için çevre araştırılması gibi konularda da acele edilmemesi, her türlü detayın gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Ayrıca yakın çevrenizden birine yapılacak bir maddi yardımın veya kardeşlerinizle aranızdaki bir parasal iş ortaklığının gözden geçirilmesi gerekir. Eğer daha önce yapılmış bir ortaklık finansal anlamda sorun yaratmışsa şimdi bu meselelerin bir daha tetkik edilmesi gerekir.

TERAZİ Sevgili Teraziler 1 Aralık saat:14:12-7 Aralık saat:00:22 tarihleri arasında Akrep burcunda gerileyecek Merkür, maddi konular üzerinde birebir etkilidir. Yatırımlar, alış satışlar, miras, hisseli paralar, eş veya iş ortaklı kazançlar tümüyle gözden geçirilmeli, araştırılmadan, piyasanın durumuna bakılmadan yeni bir harekette bulunulmamalıdır. Beklemede kalmak gerekir. Bu geri hareket parasal kazanç elde etmek amaçlı kurulan gizli ortaklık ilişkileri, mistik bir alanda yapılacak işler, gizli bir araştırma görevi, hastane kurulma çalışmaları, kapalı mekanda yapılacak tüm işlerin ve ortaklıkların gözden geçirilmesinde, tetkik edilmesinde önem taşıyor. Bu işler üzerinde araştırmadan bir karar verilmemesi gerekir. Bu geri hareket ayrıca yabancı ülke bağlantılı kazanç ortaklıkları ve kurulan ilişkiler, eğitim veya iş harcamaları, yükseköğrenim harçları, hukuk davalarıyla ilgili harcama ve kazançlar, yabancı ülkeye veya başka bir şehre yerleşimle ilgili yapılan bürokratik harcamalar, kurulan iş ortaklıklarıyla alakalı konularını da içermektedir.

AKREP Sevgili Akrepler Sevgili Akrepler 1 Aralık saat:14:12-7 Aralık saat:00:22 tarihleri arasında Merkür burcunuz üzerinde gerileyecek. Tüm kişisel anlamdaki kararlarınızı gözden geçirirsiniz. Hiç kimseyle de bunları paylaşmazsınız. Bu bir planlama, araştırma, derinlikli ele alma zamanıdır. Odaklanma gücünüz gayet yüksektir. Sezgileriniz bir hayli artar. İnsanları, çevrenizde olan bitenleri gözlersiniz. Zaten geri hareket dönemleri içe yönelme ve insanın kendiyle olan söyleşisi gibidir. O nedenle aceleci kararlar vermemeniz yönünde bir ikazda bulunmak pek gerekmiyor. Ancak şu var, takıntılı düşünmemek gerekiyor. Araştırın ve soruşturun. Bu süreçte ekip liderliği, takım kaptanlığı, yaşam koçluğu, sosyal kulüp çalışmaları, geleceğe dönük bir hedef belirlemeniz, bir gruptan ayrılmanız, bir grup kurmanız, bağlı olduğunuz bir ortaklıktan ayrılmanız veya bir ortaklıkta başa geçmeniz gibi konular üzerinde derinlikli düşünmenin, beklemede kalmanın, ilişkilerinizi dikkatlice gözden geçirmenin işaretçisidir. Ayrıca ortaklaşa kazanç elde etmek amaçlı düşündüğünüz işler, maliye ile ilgili meseleleriniz, bir araştırma işi için görevlendirilme, alacağınızla ilgili konular üzerinde analizde bulunmak, miras, hisseli paralara alakalı meseleler üzerinde düşünmek ve kendiniz adına karar verme aşamasıdır. Ancak bu kararların yürürlüğe konmaması gerekir. Saydığım bu alan ve konulardaki işleriniz yavaşlayabilir.

YAY Sevgili Yaylar Sevgili Yaylar 1 Aralık saat:14:12-7 Aralık saat:00:22 tarihleri arasında Akrep burcunda gerileyecek Merkür, sürecinde oldukça ketum davranırsınız. Sırlarınızı kimseyle paylaşmazsınız. Bir konu üzerinde derin bir analize geçersiniz. Araştırırsınız, soruşturursunuz. Gizli bir göreviniz vardır. O nedenle de sessiz kalıyor olabilirsiniz. Fiziksel ve ruhsal anlamda güvenliğiniz üzerine düşünürsünüz. Dış dünya ile bağlantınız iletişim anlamında azaltarak gözden geçirmelerde bulunursunuz. Bu geri hareket iş konularında da etkilidir. Bu süreçte kariyer hayatınızla ilgili konular genelde arka planda gözden geçirilir. Bunu pek kimse bilmez. Siz kendinizce tahliller yaparsınız. Mesleğiniz hasta bakıcılığı, doktorluk, fizyoterapistlik, danışmanlık, psikoloji, yazarlık, perde arkası gibi alanlarda olanlar için bir araştırma, çalışma, karar verme süreci olabilir. Bir işin arka planda hazırlanma, eksiklerin ele alınma zamanıdır. Boşluk ardından bunlar yürürlüğe konabilir. Bu süreçte etrafınızda dost gibi görünen kişilere karşı dikkatli olunuz. Bunlar kurnazlık etmeye çalışabilirler.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar 1 Aralık saat:14:12-7 Aralık saat:00:22 tarihleri arasında Akrep burcunda gerileyecek Merkür süresince, sosyal ilişkilerinizi, arkadaşlıklarınızı, grup faaliyetlerinizi, ekip çalışmalarınızı derinlikli bir şekilde gözden geçirebilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konularda bilgilenme ve araştırmalarda bulunabilirsiniz. Pek konuşmazsınız. Genelde sessiz bir haliniz vardır. Fakat o sessizlikte birçok gözlemde bulunursunuz. Eski bir arkadaşınızla tekrar karşılaşabilirsiniz. Bir meseleyi araştırırsınız. Düşünce zamanıdır. Ancak uygulamada bulunulmaz. Sadece incelenir. Bu süreçte akademik anlamdaki çalışmalarınızı bir grup içinde göstermek, araştırma yapmak, bilgilenmeye dönük sosyal çalışmalarda bulunmak, gönüllü olarak yapılan işler, ortaklaşa bir hedef için bir araya gelinmesi gibi konular üzerinde tekrar düşünülmesi gerekir. Bu işlerin mali anlamdaki bütçesi ve bir araya geldiğiniz kişilerin düzgün ve doğru kişiler olup olmadığının araştırılması gerekir. Ayrıca kazanç anlamında işlere yönelmek, mali gücü ve otoritesi olan kişilerle temasta bulunmak, kaynak arayışı (mali yönde) bir işe, ürüne veya projeye para yatırmak anlamındaki her türlü planın bu kısa süreçte gözden geçirilmesinde yarar vardır.

KOVA Sevgili Kovalar 1 Aralık saat:14:12-7 Aralık saat:00:22 tarihleri arasında Merkür-Akrep burcunda gerileyecek. Bu süreç kariyer hayatınızı ilgilendiren astrolojik yaşam alanında birebir etkilidir. Ayrıca, aşk hayatınız ve maddi konularda da yansımalarını ilgili bölümlerinde ele aldım. Bu süreçte mesleki durumunuzu hem konum hem mali hem de otoritelerle ilişki anlamında ele almak gerekiyor. Amacınız, hedefiniz, kazanç ortaklığı anlamındaki işler, kurmak istediğiniz iş gibi geniş bir alanda inceleyiniz. Ancak beklemede kalınız. Ani kararlar vermeyiniz. Bu süreç, aşk hayatınızla ilgili konularda da etkilidir. Çünkü Merkür aşk evinizin yöneticisidir. Şimdi bu süreçte aşka bakış açınızı ciddi ve derinlikli bir şekilde gözden geçirmelisiniz. Sadece eğlence bölümü değil, tutarlılık yönünde de ele almak lazım. Yaratıcı becerilerinizi, yetenekli olduğunuz konuları dış dünyada sergilemek tabii ki toplumsal ilişkilere de bağlıdır. Bunları gözden geçiriniz, piyasanın durumuna bakınız. Derinlemesine inceleyiniz. Geri hareket dönemini mali konularda da ele alırsak, eş-iş ortağıyla kazanç getirici bir iş kurmak veya sonlandırmak, mali açıdan iş ortaklığınızı tescil ettirmek, vergileriniz, hissedarlığını yaptığınız şirketin dış piyasadaki durumu, şirket kurulması, yeni bir şube açmak gibi konuları bu altı günlük süreçte ele alınız, gözden geçiriniz. Kararınızı veya durumunuzu derinlikli bir şekilde ele alınız.