Merkür'de şaşırtan görüntüler: Uzay gemisi mi?

UFO olduğu düşünülen fotoğraflar, popüler bir komplo teorisi sitesinde yayınlandı.

UFO Sightings Daily adlı web sitesine yazdığı yazıda Scott C. Waring “Bugün Merkür’de bir kraterde bir yapı keşfettim. Bu yapı üç uzun segmentten olşuyor. Her bir parça, bir sonraki parçanın yanında yer alıyor. NASA haritası bu yapının 2.5 km çapında ve 2.5 km yüksekliğinde olduğunu söylüyor. Bu, çok büyük bir yapı. Aşağıda yan yana üç segmentten oluşan bir hat var. Bu da bana, bu yapının hareket edebilen bir gemi olduğunu düşündürüyor” dedi.

Warring “Kolayca bulunmasını sağlamak için gemi, kraterdeki konuma böyle yerleştirilmiş olabilir. Ama kaptan ve mürettebatın nerede olduğunu merak ediyorum. Bölgeye yakın bir yeraltı üssünde olmalılar. Yoksa gemiyi neden buraya park etsinler? Cevap bir tane olabilir ama beraberinde pek çok soru getiriyor” diyerek sözlerine devam etti.

Warring’in Merkür üzerinde gördüğü lekenin bir çok başka açıklaması olabilir. Merkür kayalık bir gezegendir ve bu nedenle yüzeyinde engebeli bir oluşum yer alıyor olabilir.

