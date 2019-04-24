HABER

Merkür gezegeninin çekirdek yapısı tespit edildi, Dünya’nınkine benzerliği doğrulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 11:10 | Son Güncelleme

Bir grup bilim adamı 2011’de Merkür’e gönderilen Messenger uzay aracının derlediği, özellikle gezegenin dönüş hızı ve çekim gücü hakkındaki verileri değerlendirerek Merkür’ün çekirdek yapısını ve Dünya’nın çekirdeğine benzerliğini tespit etti.NASA, önce bir gezenin iç yapısına ulaşmadan çekirdek yapısının nasıl tespit edileceği sorusuna cevap aradı.

Merkür gezegeninin çekirdek yapısı tespit edildi, Dünya’nınkine benzerliği doğrulandı

Bir grup bilim adamı 2011’de Merkür’e gönderilen Messenger uzay aracının derlediği, özellikle gezegenin dönüş hızı ve çekim gücü hakkındaki verileri değerlendirerek Merkür’ün çekirdek yapısını ve Dünya’nın çekirdeğine benzerliğini tespit etti.
NASA, önce bir gezenin iç yapısına ulaşmadan çekirdek yapısının nasıl tespit edileceği sorusuna cevap aradı. Goddard Uzay Merkezi bilim adamları Samanyolu galaksisinde Güneş’e en yakın gezegen olan Merkür’ün dönüş hareketin tespit edilmesiyle çekirdek yapısının anlaşılacağını ortaya koydu.
ABD’nin doğu kıyısındaki Maryland eyaleti Greebbelt’de bulunan Goddard Uzay Araştırma merkezindeki bilim adamlarının yaptığı bir çalışma Merkür’ün, hemen hemen Dünya’nın çekirdeğine benzer olan çekirdeğinin iç yapısının katı olduğu konusundaki tahminleri doğrulayan delil elde etti. NASA’nın Merkür’ün daha iyi anlaşılacağını belirttiği keşif Coğrafi Araştırma Mektupları (Geophysical Research Letters) adındaki dergide yayımlandı. Bu keşfin, gezegenlerin çekirdek boyunun Güneş sisteminin nasıl oluştuğu, kayalık gezegenlerin zamanla değiştiği hakkında bilgi vereceği kaydedildi.
Araştırmayı yapan çalışma grubundaki bilim adamlarından biri olan Antonio Genova, "Merkür’ün iç kısmı hala aktif. Çünkü eriyik çekirdek gezegenin zayıf manyetik alanını oluşturuyor. Merkür’ün çekirdeği bizim gezegenimizden daha hızlı soğudu. Bu bizim çekirdeğin soğumasıyla manyetik alanın nasıl değişeceği hakkında tahminde bulunma imkanı veriyor" dedi.
MESSENGER uydusu Mart 2011’de Merkür’ün yörüngesine girdi ve 2015’te gezegene çarpana kadar izleme görevini sürdürdü. Araştırmacılar Güneş’e en yakın gezegen olan Merkür’ün çekirdeğinin merkezindeki katı kesimin 2 kilometre olduğunu tespit etti. Bilim adamları bu bulgudan hareketle Dünya’nın çekirdek çapının 2 bin 400 kilometre olduğunu ortaya çıkardı.
Uzun zamandır Merkür’ün çekirdek yapısının metalik olduğunu biliniyordu. Ancak, yakın zamana kadar Güneş sisteminin küçük gezegenin çekirdeğinin merkezinin katı olabileceği hakkında çok az ipucu bulunuyordu.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Yozgat’ta kayısı ve badem ağaçlarını don vurduYozgat’ta kayısı ve badem ağaçlarını don vurdu
Fareye elleriyle bisküvi yedirdiFareye elleriyle bisküvi yedirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Trafik sigortasında yeni dönem!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Kapılar bir bir kapandı! Trump'a Suriye şoku!

Kapılar bir bir kapandı! Trump'a Suriye şoku!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızlarından ayrılmayan genci dövüp boş araziye attılar!

Kızlarından ayrılmayan genci dövüp boş araziye attılar!

Cumhurbaşkanlığı'ndan 1915 olaylarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan 1915 olaylarıyla ilgili açıklama

Kuşadası'nda korkutan görüntü! Kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi

Korkutan görüntü! Kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi

FETÖ'den aranan yurt müdürünü bekçiler yakaladı

FETÖ'den aranan yurt müdürünü bekçiler yakaladı

Maltepe'de silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Maltepe'de silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Tatile gelen Alman turistler odalarında ölü bulundu

Tatile gelen Alman turistler odalarında ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.