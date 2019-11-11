Merkür Güneş’in kalbinden böyle geçti

"Retro Merkür Güneş’in Kalbinde" olarak bilinen Merkür’ün Güneş önünden geçişi, Antalya’da bulunan Ulusal Gözlemevi tarafından tüm Türkiye’ye canlı olarak yayınlandı.

"Retro Merkür Güneş’in Kalbinde" olarak bilinen Merkür’ün Güneş’in önünden geçme olayı bugün gerçekleşti.

Güneş’e en yakın ve Güneş Sistemi’nin en küçük gezegeni olarak bilinen Merkür, 30 Ekim’de duraklamaya, 1 Kasım’dan itibaren ise geri hareketine başladı. Daha önce 9 Mayıs 2016 tarihinde meydana gelen bu ilginç gök olayı Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Batı Afrika ve Atlantik Okyanusu’ndan tamamen gözlendi. Türkiye’den de yerel saat ile yaklaşık 15.30’da başlayıp gün batımına kadar kısmen gözlenebildi.

Ulusal Gözlemevi’nden anbean görüntülendi

Antalya Saklıkent’te bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi bu gök olayını Youtube kanalı üzerinden tüm Türkiye’ye canlı olarak yayınladı.

Merkür transiti Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonundan da halka, öğrencilere ve basına açık olarak izletildi ve uzmanlarca bilgilendirme yapıldı. Transite ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, bunun sık sık gerçekleşen bir olay olmadığını belirterek bir sonraki geçişin 2032 yılında gerçekleşeceğini söyledi.