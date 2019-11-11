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Merkür Güneş’in kalbinden böyle geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 17:47 | Son Güncelleme

"Retro Merkür Güneş’in Kalbinde" olarak bilinen Merkür’ün Güneş önünden geçişi, Antalya’da bulunan Ulusal Gözlemevi tarafından tüm Türkiye’ye canlı olarak yayınlandı."Retro Merkür Güneş’in Kalbinde" olarak bilinen Merkür’ün Güneş’in önünden geçme olayı bugün gerçekleşti.Güneş’e en yakın ve Güneş Sistemi’nin en küçük gezegeni olarak bilinen Merkür, 30 Ekim’de duraklamaya, 1 Kasım’dan itibaren ise geri hareketine başladı.

"Retro Merkür Güneş’in Kalbinde" olarak bilinen Merkür’ün Güneş önünden geçişi, Antalya’da bulunan Ulusal Gözlemevi tarafından tüm Türkiye’ye canlı olarak yayınlandı.
"Retro Merkür Güneş’in Kalbinde" olarak bilinen Merkür’ün Güneş’in önünden geçme olayı bugün gerçekleşti.
Güneş’e en yakın ve Güneş Sistemi’nin en küçük gezegeni olarak bilinen Merkür, 30 Ekim’de duraklamaya, 1 Kasım’dan itibaren ise geri hareketine başladı. Daha önce 9 Mayıs 2016 tarihinde meydana gelen bu ilginç gök olayı Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Batı Afrika ve Atlantik Okyanusu’ndan tamamen gözlendi. Türkiye’den de yerel saat ile yaklaşık 15.30’da başlayıp gün batımına kadar kısmen gözlenebildi.

Ulusal Gözlemevi’nden anbean görüntülendi
Antalya Saklıkent’te bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi bu gök olayını Youtube kanalı üzerinden tüm Türkiye’ye canlı olarak yayınladı.
Merkür transiti Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonundan da halka, öğrencilere ve basına açık olarak izletildi ve uzmanlarca bilgilendirme yapıldı. Transite ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, bunun sık sık gerçekleşen bir olay olmadığını belirterek bir sonraki geçişin 2032 yılında gerçekleşeceğini söyledi.

"Başka gezegendeki canlılar da izliyor"
Geçişin dünya üzerinde bir etkisi olmadığını dile getiren Özdemir, aslında bir yıl içerisinde Merkür 3 defa Güneş ile Dünya arasına giriyor ancak her girişinde bu olayı görmüyoruz nedeni özel ve fiziksel şartların gerçekleşmesi. Benzer olay Venüs gezegeni için de geçerli, bazen Venüs geçişleri de olabiliyor. Bu olay bazı yıldızlarda da gerçekleşiyor, buna gezegen transiti diyoruz ve bu transitleri yeryüzünden gözlemleyebiliyoruz. Varsayın ki başka bir gezegendeki canlılar da böyle bir transiti izliyorlar" şeklinde konuştu.
Özdemir, bu durumun dünya üzerinde fiziksel bir etkisinin olmadığını belirtti.

"Başka gezegene taşınır mıyız?"
Uzman Astronom Kadir Uluç da geçiş süreci ve Merkür gezegeniyle ilgili bilgiler aktardı. Uluç, geçiş sürerken bir yandan da gökbilim meraklılarının sorularını yanıtladı. Salonda bulunan çocuklardan gelen, "Merkür neden güneşin önünden geçiyor? Başka gezegende yaşam olursa oraya taşınır mıyız? Uzaylılar var mı?" gibi sorular da herkesi gülümsetti.

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