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Merkür Koç burcunda geriliyor!

Astroloji Danışmanı iremSU Astroloji Danışmanı iremSU
BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 23.03.2018 09:22 | Son Güncelleme

Mynet Astroloji Danışmanı İremSu Merkür gerilemesinin burçlara olan etkisini yazdı.

Merkür Koç burcunda geriliyor!

KOÇ

burçlar

Sevgili Koçlar 23 Mart saat:03:19-15 Nisan saat:12:21 tarihleri arasında burcunuz üzerinde gerileyecek Merkür etkisinde riskli işlerden kaçınmalısınız. Aceleci ve hızlı düşünmek nedeniyle yanlış kararlar verebilirsiniz. Onun için lütfen neyin üzerinde yol aldığınızı iyi biliniz. Bu dönemde cesaretinizi ve gücünüzü ortaya koyacaksınız diye, kendinizi yanlış bir durumun içine sokmayınız. Birilerinin sizi onaylamaması, düşüncelerinizi yanlış bulması, gerginleşmenize sebep olabilir.

GERİ HAREKET SÜRESİNCE TÜM BURÇLARIN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN NOKTALAR

Diyelim ki, önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve verilen süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. Bu her ne olursa olsun herhangi bir konu için de geçerli olabilir. O zaman yapmanız gereken çok dikkatli incelemek, analiz etmek ve güvenliğinizi kesinlikle sağlayacak tarzda hareket etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket edebiliyorsanız geri hareketin bitmesini beklemenize gerek yoktur. Ama dediğim gibi her şey kılı kırk yaracak derecede incelenmelidir. Bunun dışında yaşamınızla ilgili önemli konularda, örneğin bir ilişki, iş veya her ne ise, bir mesele üzerinde düşünme, etüt etme anlamında yararlıdır. Ayrıntıları, aksaklıkları gayet net bir şekilde tespit edebilirsiniz.
Ancak Geleceğinizi yakından ilgilendiren meselelerde düşünmeden, üzerinde inceleme yapmadan, yeni bir girişimde bulunmamak gerekir. Diyelim ki bulundunuz, aksamalar ve gecikmeler oluşabilir. Birdenbire karşınıza çıkacak bir teklifi kabul etmek veya yeni bir teklifte bulunmak, hiç düşünmediğiniz halde ev kiralamak, satın almak veya başka bir şehre yerleşmek daha sonra problemler yaşanmasına sebep olabilir. Yapılması gereken, araştırarak, soruşturarak, net bilgi sahibi olmaya çalışmaktır. Yani neyin üzerinde yürüdüğünüzü mutlaka iyi biliniz. Tedbirli olmalı, işi şansa bırakmamalısınız.
Merkürün gölgeli günleri(başlama tarihinden bir hafta öncesi) 16 Mart tarihinden başlamak üzere, planlarınızı, projelerinizi gözden geçirmeli, eksikler var mı kontrol etmelisiniz. Rutin hayatınızı sürdürünüz. Geri hareketi dünyanın sonu gibi düşünmeyiniz. Sadece biraz yavaşlayacağız. Bunu bir onarım süreci gibi görünüz. Uygulamak istediğiniz yenilikleri, gölgeli günlerinin bitim tarihi (bitiş tarihinin bir hafta sonrası) 22 Nisan tarihinden itibaren yürürlüğe koymalısınız.

BOĞA

burçlar

Sevgili Boğalar 23 Mart saat:03:19-15 Nisan saat:12:21 tarihleri arasında Koç burcunda gerileyecek Merkür, belli bir öfke, gerginlik hali üzerinizde hakim olabilir. Elinizde olmadan en ufak bir şeyi kafanıza takarak tepkisel davranabilirsiniz. Ancak bu tepkiler dışa değil hem kendi içinizde kendinize yöneliktir. Bu yüzden de verimli çalışmakta zorlanmalar görülebilir. Maddi konularda görüştüğünüz insanlara dikkat etmekte yarar vardır. Gizli işler, gizli görüşmelerden kaçınmakta yarar var. Parasal sırlarınızı kimseye vermeyiniz. Karar vermeden önce hangi konuda olursa olsun beklemede kalınız, incelemelerde bulununuz. Sağlığınıza dikkat ediniz.

GERİ HAREKET SÜRESİNCE TÜM BURÇLARIN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN NOKTALAR

Diyelim ki, önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve verilen süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. Bu her ne olursa olsun herhangi bir konu için de geçerli olabilir. O zaman yapmanız gereken çok dikkatli incelemek, analiz etmek ve güvenliğinizi kesinlikle sağlayacak tarzda hareket etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket edebiliyorsanız geri hareketin bitmesini beklemenize gerek yoktur. Ama dediğim gibi her şey kılı kırk yaracak derecede incelenmelidir. Bunun dışında yaşamınızla ilgili önemli konularda, örneğin bir ilişki, iş veya her ne ise, bir mesele üzerinde düşünme, etüt etme anlamında yararlıdır. Ayrıntıları, aksaklıkları gayet net bir şekilde tespit edebilirsiniz.
Ancak Geleceğinizi yakından ilgilendiren meselelerde düşünmeden, üzerinde inceleme yapmadan, yeni bir girişimde bulunmamak gerekir. Diyelim ki bulundunuz, aksamalar ve gecikmeler oluşabilir. Birdenbire karşınıza çıkacak bir teklifi kabul etmek veya yeni bir teklifte bulunmak, hiç düşünmediğiniz halde ev kiralamak, satın almak veya başka bir şehre yerleşmek daha sonra problemler yaşanmasına sebep olabilir. Yapılması gereken, araştırarak, soruşturarak, net bilgi sahibi olmaya çalışmaktır. Yani neyin üzerinde yürüdüğünüzü mutlaka iyi biliniz. Tedbirli olmalı, işi şansa bırakmamalısınız.
Merkürün gölgeli günleri(başlama tarihinden bir hafta öncesi) 16 Mart tarihinden başlamak üzere, planlarınızı, projelerinizi gözden geçirmeli, eksikler var mı kontrol etmelisiniz. Rutin hayatınızı sürdürünüz. Geri hareketi dünyanın sonu gibi düşünmeyiniz. Sadece biraz yavaşlayacağız. Bunu bir onarım süreci gibi görünüz. Uygulamak istediğiniz yenilikleri, gölgeli günlerinin bitim tarihi (bitiş tarihinin bir hafta sonrası) 22 Nisan tarihinden itibaren yürürlüğe koymalısınız.

İKİZLER

burçlar

Sevgili İkizler 23 Mart saat:03:19-15 Nisan saat:12:21 tarihleri arasında Koç burcunda gerileyecek Merkür, belirlediğiniz hedefler üzerinde acil kararlar vermeden önce mutlaka sakin bir şekilde gözden geçirmelerde bulunmakta yarar var. Bu dönemde hızlı düşünür çabuk karar vermeye çalışabilirsiniz. Beklemeye pek sabrınız yoktur. Ancak bu sabırsızlık kimi zaman yanlış adımlar atılmasına neden olabilir. Sakin olmadığınız için, arkadaşlık ilişkilerinde beklenmedik yere kırgınlıklar oluşabilir. Zihniniz sürekli sizi bir yarış atı gibi oradan oraya savurup, bir şeyler yapmanız için gölge gibi takip eder. Zorluklara tahammül göstermediğiniz için istediğiniz bir şey anında olsun, yerine getirilsin istersiniz.

GERİ HAREKET SÜRESİNCE TÜM BURÇLARIN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN NOKTALAR

Diyelim ki, önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve verilen süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. Bu her ne olursa olsun herhangi bir konu için de geçerli olabilir. O zaman yapmanız gereken çok dikkatli incelemek, analiz etmek ve güvenliğinizi kesinlikle sağlayacak tarzda hareket etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket edebiliyorsanız geri hareketin bitmesini beklemenize gerek yoktur. Ama dediğim gibi her şey kılı kırk yaracak derecede incelenmelidir. Bunun dışında yaşamınızla ilgili önemli konularda, örneğin bir ilişki, iş veya her ne ise, bir mesele üzerinde düşünme, etüt etme anlamında yararlıdır. Ayrıntıları, aksaklıkları gayet net bir şekilde tespit edebilirsiniz.

Ancak Geleceğinizi yakından ilgilendiren meselelerde düşünmeden, üzerinde inceleme yapmadan, yeni bir girişimde bulunmamak gerekir. Diyelim ki bulundunuz, aksamalar ve gecikmeler oluşabilir. Birdenbire karşınıza çıkacak bir teklifi kabul etmek veya yeni bir teklifte bulunmak, hiç düşünmediğiniz halde ev kiralamak, satın almak veya başka bir şehre yerleşmek daha sonra problemler yaşanmasına sebep olabilir. Yapılması gereken, araştırarak, soruşturarak, net bilgi sahibi olmaya çalışmaktır. Yani neyin üzerinde yürüdüğünüzü mutlaka iyi biliniz. Tedbirli olmalı, işi şansa bırakmamalısınız.
Merkürün gölgeli günleri(başlama tarihinden bir hafta öncesi) 16 Mart tarihinden başlamak üzere, planlarınızı, projelerinizi gözden geçirmeli, eksikler var mı kontrol etmelisiniz. Rutin hayatınızı sürdürünüz. Geri hareketi dünyanın sonu gibi düşünmeyiniz. Sadece biraz yavaşlayacağız. Bunu bir onarım süreci gibi görünüz. Uygulamak istediğiniz yenilikleri, gölgeli günlerinin bitim tarihi (bitiş tarihinin bir hafta sonrası) 22 Nisan tarihinden itibaren yürürlüğe koymalısınız.

YENGEÇ

burçlar

Sevgili Yengeçler 23 Mart saat:03:19-15 Nisan saat:12:21 tarihleri arasında Koç burcunda gerileyecek Merkür, mesleki konularda özellikle bu dönemde yapılan görüşmelerde sinirli tepkilerde bulunmaktan kaçınınız. Riskli işlere girişmeyiniz. İş girişimlerinde sabırlı olmaya çalışınız. Patron konumundaki kişilerle ilişkinize dikkat ediniz. İşlerinizi çabuk halletmekte zorlandığınızda etrafınızdaki insanlarla çatışmayınız. Toplum içinde kendinizi ifade ederken ve bir mesele için hakkınızı ararken kimi zaman gerilimli davranabilirsiniz. İşlerinizi takip ederken, bencil tavırlar içine girebilirsiniz. Bunlardan lütfen sakınınız.

GERİ HAREKET SÜRESİNCE TÜM BURÇLARIN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN NOKTALAR

Diyelim ki, önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve verilen süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. Bu her ne olursa olsun herhangi bir konu için de geçerli olabilir. O zaman yapmanız gereken çok dikkatli incelemek, analiz etmek ve güvenliğinizi kesinlikle sağlayacak tarzda hareket etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket edebiliyorsanız geri hareketin bitmesini beklemenize gerek yoktur. Ama dediğim gibi her şey kılı kırk yaracak derecede incelenmelidir. Bunun dışında yaşamınızla ilgili önemli konularda, örneğin bir ilişki, iş veya her ne ise, bir mesele üzerinde düşünme, etüt etme anlamında yararlıdır. Ayrıntıları, aksaklıkları gayet net bir şekilde tespit edebilirsiniz.
Ancak Geleceğinizi yakından ilgilendiren meselelerde düşünmeden, üzerinde inceleme yapmadan, yeni bir girişimde bulunmamak gerekir. Diyelim ki bulundunuz, aksamalar ve gecikmeler oluşabilir. Birdenbire karşınıza çıkacak bir teklifi kabul etmek veya yeni bir teklifte bulunmak, hiç düşünmediğiniz halde ev kiralamak, satın almak veya başka bir şehre yerleşmek daha sonra problemler yaşanmasına sebep olabilir. Yapılması gereken, araştırarak, soruşturarak, net bilgi sahibi olmaya çalışmaktır. Yani neyin üzerinde yürüdüğünüzü mutlaka iyi biliniz. Tedbirli olmalı, işi şansa bırakmamalısınız.
Merkürün gölgeli günleri(başlama tarihinden bir hafta öncesi) 16 Mart tarihinden başlamak üzere, planlarınızı, projelerinizi gözden geçirmeli, eksikler var mı kontrol etmelisiniz. Rutin hayatınızı sürdürünüz. Geri hareketi dünyanın sonu gibi düşünmeyiniz. Sadece biraz yavaşlayacağız. Bunu bir onarım süreci gibi görünüz. Uygulamak istediğiniz yenilikleri, gölgeli günlerinin bitim tarihi (bitiş tarihinin bir hafta sonrası) 22 Nisan tarihinden itibaren yürürlüğe koymalısınız.

ASLAN

burçlar

Sevgili Aslanlar 23 Mart saat:03:19-15 Nisan saat:12:21 tarihleri arasında Merkür-Koç burcunda gerileyecek. Bazı kişilerle anlaşmak pek kolay olmaz. Beklediğiniz cevapları alamadığınızda veya sizden farklı düşünen kişilerle sorun yaşayabilirsiniz. Yolculuklarda, eğitim hayatında, girişimlerinizde aceleci hareket etmeniz hem yanlış anlaşılmanıza hem de aksiliklere yol açabilir. Özellikle seyahatle ilgili mevzularda tedbirli olmayı ihmal etmeyiniz.

GERİ HAREKET SÜRESİNCE TÜM BURÇLARIN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN NOKTALAR

Diyelim ki, önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve verilen süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. Bu her ne olursa olsun herhangi bir konu için de geçerli olabilir. O zaman yapmanız gereken çok dikkatli incelemek, analiz etmek ve güvenliğinizi kesinlikle sağlayacak tarzda hareket etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket edebiliyorsanız geri hareketin bitmesini beklemenize gerek yoktur. Ama dediğim gibi her şey kılı kırk yaracak derecede incelenmelidir. Bunun dışında yaşamınızla ilgili önemli konularda, örneğin bir ilişki, iş veya her ne ise, bir mesele üzerinde düşünme, etüt etme anlamında yararlıdır. Ayrıntıları, aksaklıkları gayet net bir şekilde tespit edebilirsiniz.
Ancak Geleceğinizi yakından ilgilendiren meselelerde düşünmeden, üzerinde inceleme yapmadan, yeni bir girişimde bulunmamak gerekir. Diyelim ki bulundunuz, aksamalar ve gecikmeler oluşabilir. Birdenbire karşınıza çıkacak bir teklifi kabul etmek veya yeni bir teklifte bulunmak, hiç düşünmediğiniz halde ev kiralamak, satın almak veya başka bir şehre yerleşmek daha sonra problemler yaşanmasına sebep olabilir. Yapılması gereken, araştırarak, soruşturarak, net bilgi sahibi olmaya çalışmaktır. Yani neyin üzerinde yürüdüğünüzü mutlaka iyi biliniz. Tedbirli olmalı, işi şansa bırakmamalısınız.
Merkürün gölgeli günleri(başlama tarihinden bir hafta öncesi) 16 Mart tarihinden başlamak üzere, planlarınızı, projelerinizi gözden geçirmeli, eksikler var mı kontrol etmelisiniz. Rutin hayatınızı sürdürünüz. Geri hareketi dünyanın sonu gibi düşünmeyiniz. Sadece biraz yavaşlayacağız. Bunu bir onarım süreci gibi görünüz. Uygulamak istediğiniz yenilikleri, gölgeli günlerinin bitim tarihi (bitiş tarihinin bir hafta sonrası) 22 Nisan tarihinden itibaren yürürlüğe koymalısınız.

BAŞAK

burçlar

Sevgili Başaklar 23 Mart saat:03:19-15 Nisan saat:12:21 tarihleri arasında Koç burcunda gerileyecek Merkür, finansal konularda, borç ve alacaklarınızla ilgili meselelerde lütfen aceleci ve sabırsız davranmayınız. Haksız duruma düşmemek için en başından her şeyi akıllıca gözden geçiriniz. Bilmediğiniz riskli işlere kalkışmayınız. Güvenmediğiniz kişilere paranızı teslim etmeyiniz. Kendinizi gereğinden fazla zorlamayınız. Miras, hisseli paralar, iş hayatınızla ilgili beklediğiniz paralar konusundaki gecikmeleri göz önüne alarak hareket ediniz.

GERİ HAREKET SÜRESİNCE TÜM BURÇLARIN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN NOKTALAR

Diyelim ki, önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve verilen süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. Bu her ne olursa olsun herhangi bir konu için de geçerli olabilir. O zaman yapmanız gereken çok dikkatli incelemek, analiz etmek ve güvenliğinizi kesinlikle sağlayacak tarzda hareket etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket edebiliyorsanız geri hareketin bitmesini beklemenize gerek yoktur. Ama dediğim gibi her şey kılı kırk yaracak derecede incelenmelidir. Bunun dışında yaşamınızla ilgili önemli konularda, örneğin bir ilişki, iş veya her ne ise, bir mesele üzerinde düşünme, etüt etme anlamında yararlıdır. Ayrıntıları, aksaklıkları gayet net bir şekilde tespit edebilirsiniz.
Ancak Geleceğinizi yakından ilgilendiren meselelerde düşünmeden, üzerinde inceleme yapmadan, yeni bir girişimde bulunmamak gerekir. Diyelim ki bulundunuz, aksamalar ve gecikmeler oluşabilir. Birdenbire karşınıza çıkacak bir teklifi kabul etmek veya yeni bir teklifte bulunmak, hiç düşünmediğiniz halde ev kiralamak, satın almak veya başka bir şehre yerleşmek daha sonra problemler yaşanmasına sebep olabilir. Yapılması gereken, araştırarak, soruşturarak, net bilgi sahibi olmaya çalışmaktır. Yani neyin üzerinde yürüdüğünüzü mutlaka iyi biliniz. Tedbirli olmalı, işi şansa bırakmamalısınız.
Merkürün gölgeli günleri(başlama tarihinden bir hafta öncesi) 16 Mart tarihinden başlamak üzere, planlarınızı, projelerinizi gözden geçirmeli, eksikler var mı kontrol etmelisiniz. Rutin hayatınızı sürdürünüz. Geri hareketi dünyanın sonu gibi düşünmeyiniz. Sadece biraz yavaşlayacağız. Bunu bir onarım süreci gibi görünüz. Uygulamak istediğiniz yenilikleri, gölgeli günlerinin bitim tarihi (bitiş tarihinin bir hafta sonrası) 22 Nisan tarihinden itibaren yürürlüğe koymalısınız.

TERAZİ

burçlar

Sevgili Teraziler 23 Mart saat:03:19-15 Nisan saat:12:21 tarihleri arasında Koç burcu üzerinde gerileyecek Merkür eşinizle aranızda gerginliklere neden olabilir. Yeni bir ilişkinin kökleşmesi zor olabilir. Partnerinizle aranızdaki görüş farklılıkları nedeniyle gerginlikler yaşanabilir. Bu süreçte ani evlilik kararı vermek, düşünmeden etmeden nikah masasına oturmak, boşanmak üzere yasal dava açmak daha sonra pişmanlık yaratıcı olabilir. İletişimsel olarak kırıcı ve kaba konuşmalar beraberliğinizde restleşmelere sebebiyet verebilir.

GERİ HAREKET SÜRESİNCE TÜM BURÇLARIN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN NOKTALAR

Diyelim ki, önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve verilen süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. Bu her ne olursa olsun herhangi bir konu için de geçerli olabilir. O zaman yapmanız gereken çok dikkatli incelemek, analiz etmek ve güvenliğinizi kesinlikle sağlayacak tarzda hareket etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket edebiliyorsanız geri hareketin bitmesini beklemenize gerek yoktur. Ama dediğim gibi her şey kılı kırk yaracak derecede incelenmelidir. Bunun dışında yaşamınızla ilgili önemli konularda, örneğin bir ilişki, iş veya her ne ise, bir mesele üzerinde düşünme, etüt etme anlamında yararlıdır. Ayrıntıları, aksaklıkları gayet net bir şekilde tespit edebilirsiniz.
Ancak Geleceğinizi yakından ilgilendiren meselelerde düşünmeden, üzerinde inceleme yapmadan, yeni bir girişimde bulunmamak gerekir. Diyelim ki bulundunuz, aksamalar ve gecikmeler oluşabilir. Birdenbire karşınıza çıkacak bir teklifi kabul etmek veya yeni bir teklifte bulunmak, hiç düşünmediğiniz halde ev kiralamak, satın almak veya başka bir şehre yerleşmek daha sonra problemler yaşanmasına sebep olabilir. Yapılması gereken, araştırarak, soruşturarak, net bilgi sahibi olmaya çalışmaktır. Yani neyin üzerinde yürüdüğünüzü mutlaka iyi biliniz. Tedbirli olmalı, işi şansa bırakmamalısınız.
Merkürün gölgeli günleri(başlama tarihinden bir hafta öncesi) 16 Mart tarihinden başlamak üzere, planlarınızı, projelerinizi gözden geçirmeli, eksikler var mı kontrol etmelisiniz. Rutin hayatınızı sürdürünüz. Geri hareketi dünyanın sonu gibi düşünmeyiniz. Sadece biraz yavaşlayacağız. Bunu bir onarım süreci gibi görünüz. Uygulamak istediğiniz yenilikleri, gölgeli günlerinin bitim tarihi (bitiş tarihinin bir hafta sonrası) 22 Nisan tarihinden itibaren yürürlüğe koymalısınız.

AKREP

burçlar

Sevgili Akrepler 23 Mart saat:03:19-15 Nisan saat:12:21 tarihleri arasında Koç burcu üzerinde gerileyecek Merkür etkisinde, günlük yaşantınızda veya çalışma hayatınızdaki sorunlar sizi daha fazla etkiler. İletişim problemlerinin yanı sıra, sabırsızlık, aceleci kararlar yanlış zamanda yanlış işlere sebep olur. İş ortamında veya günlük hayatta ilişkilere dikkat ediniz. Bazen sinirli tepkilerde bulunmanız veya size karşı bulunulması mümkündür. Bunlar sağlığınızı risk altına alabilir. Sakin ve aklı başında ilerlemekte yarar var.

GERİ HAREKET SÜRESİNCE TÜM BURÇLARIN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN NOKTALAR

Diyelim ki, önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve verilen süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. Bu her ne olursa olsun herhangi bir konu için de geçerli olabilir. O zaman yapmanız gereken çok dikkatli incelemek, analiz etmek ve güvenliğinizi kesinlikle sağlayacak tarzda hareket etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket edebiliyorsanız geri hareketin bitmesini beklemenize gerek yoktur. Ama dediğim gibi her şey kılı kırk yaracak derecede incelenmelidir. Bunun dışında yaşamınızla ilgili önemli konularda, örneğin bir ilişki, iş veya her ne ise, bir mesele üzerinde düşünme, etüt etme anlamında yararlıdır. Ayrıntıları, aksaklıkları gayet net bir şekilde tespit edebilirsiniz.
Ancak Geleceğinizi yakından ilgilendiren meselelerde düşünmeden, üzerinde inceleme yapmadan, yeni bir girişimde bulunmamak gerekir. Diyelim ki bulundunuz, aksamalar ve gecikmeler oluşabilir. Birdenbire karşınıza çıkacak bir teklifi kabul etmek veya yeni bir teklifte bulunmak, hiç düşünmediğiniz halde ev kiralamak, satın almak veya başka bir şehre yerleşmek daha sonra problemler yaşanmasına sebep olabilir. Yapılması gereken, araştırarak, soruşturarak, net bilgi sahibi olmaya çalışmaktır. Yani neyin üzerinde yürüdüğünüzü mutlaka iyi biliniz. Tedbirli olmalı, işi şansa bırakmamalısınız.
Merkürün gölgeli günleri(başlama tarihinden bir hafta öncesi) 16 Mart tarihinden başlamak üzere, planlarınızı, projelerinizi gözden geçirmeli, eksikler var mı kontrol etmelisiniz. Rutin hayatınızı sürdürünüz. Geri hareketi dünyanın sonu gibi düşünmeyiniz. Sadece biraz yavaşlayacağız. Bunu bir onarım süreci gibi görünüz. Uygulamak istediğiniz yenilikleri, gölgeli günlerinin bitim tarihi (bitiş tarihinin bir hafta sonrası) 22 Nisan tarihinden itibaren yürürlüğe koymalısınız.

YAY

burçlar

Sevgili Yaylar 23 Mart saat:03:19-15 Nisan saat:12:21 tarihleri arasında Koç burcu üzerinde gerileyecek Merkür etkisinde sinirlenmeden önce şöyle bir düşününüz. Çünkü yanlış zamanda sarf edilen bir söz daha sonra sorunlara yol açabilir. Siz öne atılarak kendinizi bir an önce ifade etmek istediğinizde söyledikleriniz başkaları tarafından bencil biri olarak görülmenize yol açabilir. Aşk hayatınızla ilgili konularda şöyle bir gözlemde bulunmak yararlıdır. Dürtüleriniz sizi aşka doğru çekerken, neyin üzerinde yol aldığınızı bilmek lazımdır. Yolculuklar genel olarak eğlenmek veya girişimde bulunmak amacıyla yapılırken enine boyuna düşünmekte yarar görüyorum. Borsa, şans oyunları ve harcamalar konusunda da lütfen dikkatli olunuz.

GERİ HAREKET SÜRESİNCE TÜM BURÇLARIN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN NOKTALAR

Diyelim ki, önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve verilen süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. Bu her ne olursa olsun herhangi bir konu için de geçerli olabilir. O zaman yapmanız gereken çok dikkatli incelemek, analiz etmek ve güvenliğinizi kesinlikle sağlayacak tarzda hareket etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket edebiliyorsanız geri hareketin bitmesini beklemenize gerek yoktur. Ama dediğim gibi her şey kılı kırk yaracak derecede incelenmelidir. Bunun dışında yaşamınızla ilgili önemli konularda, örneğin bir ilişki, iş veya her ne ise, bir mesele üzerinde düşünme, etüt etme anlamında yararlıdır. Ayrıntıları, aksaklıkları gayet net bir şekilde tespit edebilirsiniz.
Ancak Geleceğinizi yakından ilgilendiren meselelerde düşünmeden, üzerinde inceleme yapmadan, yeni bir girişimde bulunmamak gerekir. Diyelim ki bulundunuz, aksamalar ve gecikmeler oluşabilir. Birdenbire karşınıza çıkacak bir teklifi kabul etmek veya yeni bir teklifte bulunmak, hiç düşünmediğiniz halde ev kiralamak, satın almak veya başka bir şehre yerleşmek daha sonra problemler yaşanmasına sebep olabilir. Yapılması gereken, araştırarak, soruşturarak, net bilgi sahibi olmaya çalışmaktır. Yani neyin üzerinde yürüdüğünüzü mutlaka iyi biliniz. Tedbirli olmalı, işi şansa bırakmamalısınız.
Merkürün gölgeli günleri(başlama tarihinden bir hafta öncesi) 16 Mart tarihinden başlamak üzere, planlarınızı, projelerinizi gözden geçirmeli, eksikler var mı kontrol etmelisiniz. Rutin hayatınızı sürdürünüz. Geri hareketi dünyanın sonu gibi düşünmeyiniz. Sadece biraz yavaşlayacağız. Bunu bir onarım süreci gibi görünüz. Uygulamak istediğiniz yenilikleri, gölgeli günlerinin bitim tarihi (bitiş tarihinin bir hafta sonrası) 22 Nisan tarihinden itibaren yürürlüğe koymalısınız.

OĞLAK

burçlar

Sevgili Oğlaklar 23 Mart saat:03:19-15 Nisan saat:12:21 tarihleri arasında Koç burcu üzerinde gerileyecek Merkür etkisinde, iş yoğunluğunun eviniz sınırlarını içine girecek oluşu, hani neredeyse nefes alacak vakit size bırakmayabilir. Ayrıca ev içinde iletişim anlamında mutlaka dikkatli olunması gerekir. Bazen gerginlikle söylenen sözler kırıcı olabilir. Kimi zaman yolculuk konuları, dışarıdan gelip gidenler ev içi düzeninizi bozabilir. Konuşmaların çoğunluğunda belli bir hız ve kimi zaman gerginlik yaşanabilir. Kiralama, satın alma gibi konularda acil kararlar vermemek lazımdır.

GERİ HAREKET SÜRESİNCE TÜM BURÇLARIN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN NOKTALAR

Diyelim ki, önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve verilen süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. Bu her ne olursa olsun herhangi bir konu için de geçerli olabilir. O zaman yapmanız gereken çok dikkatli incelemek, analiz etmek ve güvenliğinizi kesinlikle sağlayacak tarzda hareket etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket edebiliyorsanız geri hareketin bitmesini beklemenize gerek yoktur. Ama dediğim gibi her şey kılı kırk yaracak derecede incelenmelidir. Bunun dışında yaşamınızla ilgili önemli konularda, örneğin bir ilişki, iş veya her ne ise, bir mesele üzerinde düşünme, etüt etme anlamında yararlıdır. Ayrıntıları, aksaklıkları gayet net bir şekilde tespit edebilirsiniz.
Ancak Geleceğinizi yakından ilgilendiren meselelerde düşünmeden, üzerinde inceleme yapmadan, yeni bir girişimde bulunmamak gerekir. Diyelim ki bulundunuz, aksamalar ve gecikmeler oluşabilir. Birdenbire karşınıza çıkacak bir teklifi kabul etmek veya yeni bir teklifte bulunmak, hiç düşünmediğiniz halde ev kiralamak, satın almak veya başka bir şehre yerleşmek daha sonra problemler yaşanmasına sebep olabilir. Yapılması gereken, araştırarak, soruşturarak, net bilgi sahibi olmaya çalışmaktır. Yani neyin üzerinde yürüdüğünüzü mutlaka iyi biliniz. Tedbirli olmalı, işi şansa bırakmamalısınız.
Merkürün gölgeli günleri(başlama tarihinden bir hafta öncesi) 16 Mart tarihinden başlamak üzere, planlarınızı, projelerinizi gözden geçirmeli, eksikler var mı kontrol etmelisiniz. Rutin hayatınızı sürdürünüz. Geri hareketi dünyanın sonu gibi düşünmeyiniz. Sadece biraz yavaşlayacağız. Bunu bir onarım süreci gibi görünüz. Uygulamak istediğiniz yenilikleri, gölgeli günlerinin bitim tarihi (bitiş tarihinin bir hafta sonrası) 22 Nisan tarihinden itibaren yürürlüğe koymalısınız.

KOVA

kova

Sevgili Kovalar 23 Mart saat:03:19-15 Nisan saat:12:21 tarihleri arasında Koç burcu üzerinde gerileyecek Merkür, yeni bir karar vermek ve uygulamak tabii ki pek kolay değildir. Eğitim hayatında olanların özellikle dersleriyle alakalı konularda düzgün notlar almalarında yarar var. Çünkü öğrenmek ve öğrendiğini hemen uygulamaya koyma isteği, aceleci hareket etmek, sabırsız davranmak sorun yaratıcı olabilir. Sözcüklerinizi çok iyi tartmak lazımdır. Karşınıza bir fırsat veya yeni bir karar vermenizi gerektiren bir teklif çıktığında lütfen iyi düşününüz. Yakın çevrenizdeki insanlarla olan iletişiminize dikkat ediniz. Yolculuklara çıkmadan önce güvenliğiniz konusunda önlemci olunuz.

GERİ HAREKET SÜRESİNCE TÜM BURÇLARIN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN NOKTALAR

Diyelim ki, önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve verilen süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. Bu her ne olursa olsun herhangi bir konu için de geçerli olabilir. O zaman yapmanız gereken çok dikkatli incelemek, analiz etmek ve güvenliğinizi kesinlikle sağlayacak tarzda hareket etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket edebiliyorsanız geri hareketin bitmesini beklemenize gerek yoktur. Ama dediğim gibi her şey kılı kırk yaracak derecede incelenmelidir. Bunun dışında yaşamınızla ilgili önemli konularda, örneğin bir ilişki, iş veya her ne ise, bir mesele üzerinde düşünme, etüt etme anlamında yararlıdır. Ayrıntıları, aksaklıkları gayet net bir şekilde tespit edebilirsiniz.
Ancak Geleceğinizi yakından ilgilendiren meselelerde düşünmeden, üzerinde inceleme yapmadan, yeni bir girişimde bulunmamak gerekir. Diyelim ki bulundunuz, aksamalar ve gecikmeler oluşabilir. Birdenbire karşınıza çıkacak bir teklifi kabul etmek veya yeni bir teklifte bulunmak, hiç düşünmediğiniz halde ev kiralamak, satın almak veya başka bir şehre yerleşmek daha sonra problemler yaşanmasına sebep olabilir. Yapılması gereken, araştırarak, soruşturarak, net bilgi sahibi olmaya çalışmaktır. Yani neyin üzerinde yürüdüğünüzü mutlaka iyi biliniz. Tedbirli olmalı, işi şansa bırakmamalısınız.
Merkürün gölgeli günleri(başlama tarihinden bir hafta öncesi) 16 Mart tarihinden başlamak üzere, planlarınızı, projelerinizi gözden geçirmeli, eksikler var mı kontrol etmelisiniz. Rutin hayatınızı sürdürünüz. Geri hareketi dünyanın sonu gibi düşünmeyiniz. Sadece biraz yavaşlayacağız. Bunu bir onarım süreci gibi görünüz. Uygulamak istediğiniz yenilikleri, gölgeli günlerinin bitim tarihi (bitiş tarihinin bir hafta sonrası) 22 Nisan tarihinden itibaren yürürlüğe koymalısınız.

BALIK

burçlar

Sevgili Balıklar, 23 Mart saat:03:19-15 Nisan saat:12:21 tarihleri arasında Koç burcu üzerinde gerileyecek Merkür, finansal konularda bu dönemde karar almak, uygulamak, doğru iz üzerinde ilerlemek mümkün olmayabilir. Bazen öylesine dikkatsiz davranılır ki, elinizdekini kolayca savurmanız mümkündür. Harcamaların mutlaka belli bir sistem içinde yürütülmesi, kontrollü davranılması gerekir. Ancak bu o kadar kolay olmayabilir. Aldığınız malının iade koşullarını göz önüne almalı, gereksinim dışı para harcamamalısınız. İş girişimlerinde veya paraya dayalı işlerinizde mümkün mertebe temkinli olmakta yarar var.

GERİ HAREKET SÜRESİNCE TÜM BURÇLARIN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN NOKTALAR

Diyelim ki, önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve verilen süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. Bu her ne olursa olsun herhangi bir konu için de geçerli olabilir. O zaman yapmanız gereken çok dikkatli incelemek, analiz etmek ve güvenliğinizi kesinlikle sağlayacak tarzda hareket etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket edebiliyorsanız geri hareketin bitmesini beklemenize gerek yoktur. Ama dediğim gibi her şey kılı kırk yaracak derecede incelenmelidir. Bunun dışında yaşamınızla ilgili önemli konularda, örneğin bir ilişki, iş veya her ne ise, bir mesele üzerinde düşünme, etüt etme anlamında yararlıdır. Ayrıntıları, aksaklıkları gayet net bir şekilde tespit edebilirsiniz.
Ancak Geleceğinizi yakından ilgilendiren meselelerde düşünmeden, üzerinde inceleme yapmadan, yeni bir girişimde bulunmamak gerekir. Diyelim ki bulundunuz, aksamalar ve gecikmeler oluşabilir. Birdenbire karşınıza çıkacak bir teklifi kabul etmek veya yeni bir teklifte bulunmak, hiç düşünmediğiniz halde ev kiralamak, satın almak veya başka bir şehre yerleşmek daha sonra problemler yaşanmasına sebep olabilir. Yapılması gereken, araştırarak, soruşturarak, net bilgi sahibi olmaya çalışmaktır. Yani neyin üzerinde yürüdüğünüzü mutlaka iyi biliniz. Tedbirli olmalı, işi şansa bırakmamalısınız.
Merkürün gölgeli günleri(başlama tarihinden bir hafta öncesi) 16 Mart tarihinden başlamak üzere, planlarınızı, projelerinizi gözden geçirmeli, eksikler var mı kontrol etmelisiniz. Rutin hayatınızı sürdürünüz. Geri hareketi dünyanın sonu gibi düşünmeyiniz. Sadece biraz yavaşlayacağız. Bunu bir onarım süreci gibi görünüz. Uygulamak istediğiniz yenilikleri, gölgeli günlerinin bitim tarihi (bitiş tarihinin bir hafta sonrası) 22 Nisan tarihinden itibaren yürürlüğe koymalısınız.

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