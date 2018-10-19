Merkür'ün sırları keşfedilecek! Bugün başlıyor

Bu akşam Fransa Ginesi'nden fırlatılacak olan BepiColombo, ESA ve Jaxa'nın 1,6 milyar euroluk bir proje. BepiColombo içinde ikiye ayrılabilen bir modülü taşıyacak. ESA'nın ürettiği Merkür Transfer Modülü, BepiColombo'dan ayrıldıktan sonra modülün Güneş kalkanı olarak işlev görecek kısmı serbest bırakılacak.

Ardından Magnetospehric Orbiter adlı ikinci modül Güneş kalkanının korumasında serbest kalacak. Uzay aracının bu parçası Japon Uzay Ajansı Jaxa tarafından üretildi. Güneş'ten 58 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Merkür bugüne kadar en az araştırılabilen Güneş Sistemi gezegeni.

Projede yer alan bilim insanları, "Merkür'e ulaşmak aslında zor değil. Fırlatılacak olan bir uzay aracı birkaç ay içerisinde gezegene ulaşabilir. Ancak Merkür'ün çok küçük olması nedeniyle o hızdaki bir aracın gezegenin yörüngesine girmesi mümkün olmaz ve uzay aracı Merkür'ü pas geçerek Güneş'e doğru ilerler ve yok olur" diyor.

ESA ve Jaxa'nın bu sorunu aşmak için geliştirdiği yöntem, Merkür'e yavaş yavaş ve Güneş etrafında dönüşler yaparak ilerlemesi. BepiColombo, Dünya ile Venüs'e teğet geçerek Merkür'e doğru ilerleyecek.