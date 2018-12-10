Merkür Yay burcunda! Düşüncemde özgürüm

KOÇ Sevgili Koçlar, 13 Aralık saat:02:42-5 Ocak 2019 saat:06:40 tarihleri arasında Merkür-Yay burcunda ilerleyecek. Bu bir keşif sürecidir. Gayet olumlu buluyorum. Bir yandan yeniliklere hevesli olacağız diğer yandan uygulayacağız. Bildiklerimizi başkalarıyla paylaşacağız. Değişimler hayatımızda faydalı şekilde gelişecek. Medya, yayıncılık konularında ihtisas görebilir, içinde yer alabiliriz. Daha çok okuyacağız, fikir sahibi olacağız ve ufkumuz genişleyecek. Eğitimden ticaret hayatına kadar geniş bir alanda hızlanma görülecek. Yolculuklar, yeni yerler görmek, tanışmak, konuşmak, iletişimde bulunmak bizi mutlu edecektir. Merkür-Yay burcu geçişinin dikkat edilmesi gereken dikkat edilmesi gereken yönleri vardır. Çabuk kararlar verilir hemen uygulanmak istenir. Ben, dikkatli bir gözlemde bulunmanızı doğru bilgiye ulaşmak için araştırmanızı tam emin olmadan hayati kararlar vermemenizi tavsiye ediyorum. BOĞA Sevgili Boğalar, 13 Aralık saat:02:42-5 Ocak saat:06:40 tarihleri arasında etkili olacak Merkür-Yay burcu geçişinde, ortaklaşa kazançlar, mali konular, vergiler, çıkar ilişkileri, yatırımlar gibi konular üzerinde düşüneceğiz. İyi niyetin sınırlarının mutlaka gözden geçirilmesinde yarar vardır. Kredi çekmek, bir borcun altına girmeden önce iyi düşünelim. Bu geçiş, ortaklıklarla ilgili görüşmeler, iletişimde bulunma, bir araya gelmeler gibi konularda etkili olacaktır. Çok fazla açılmadan, zihnimizi doğru anlamdaki işlere yönlendirmek gereklidir. Hem finansal hem de ilişki anlamındaki paylaşımların üzerinde mutlaka düşünülmesi, abartıya kaçılmadan gerçekçi bir şekilde ele alınması gerekir. Bazen öyle iş ortaklıkları kurulur ki, her iki taraf da kendi bildiğince hareket eder, payına düşeni gözetir. Ancak bu sağlıklı bir ilişki olmaz. Bazen de yaşanan problemler sonucu ortaklıkta kriz dönemi yaşanır. Bu kriz nedeniyle taraflar birbirlerine karşı pek hoş düşünmezler. Kimi zaman da, yaşanan kriz bizi büyütücü ve geliştiricidir. Kişi bu kriz sayesinde kendini keşfeder. Bütün bunlar Merkür-Yay burcu geçişinin etkileri arasında yer alabilir.

İKİZLER Sevgili İkizler, 13 Aralık saat:02:42-5 Ocak saat:06:40 tarihleri arasında etkili olacak Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Bu süre içinde, bir iş ortaklığı kurulacaksa, her bir noktanın iyice konuşulmasında yarar var. Sözleşme şarttır. İlişkiler açısından gayet önemli olan bu geçiş, partneriniz, rakipleriniz veya sizinle bir şekilde bağlantısı olan insanlarla aranızdaki farklılık ve benzerlikler gözden geçirilmesi yönünde kıymetlidir. Çiftlerin birbirine karşı abartılı şekilde konuşması, kendi bildiklerini dayatmaya çalışması sonucunda sıkıntılı bir süreç yaşanabilir. Özgürce konuşan taraf, diğerinin ilişkideki rolünü umursamayabilir. Olgun davranmayan partner veya iş ortağına karşı anlayış göstermeniz zorlaşır. Oysaki bu süreçte, öncelikle birbirinizi dinlemeniz, anlamanız çok önemlidir. Farklı düşünüyor olsanız bile, ortak bir nokta üzerinde buluşabilirsiniz. Hiç kimse, aynı düşünmek zorunda değildir. Fakat ilişki bir yaşam ortaklığı olduğuna göre, kavga-eleştiri-abartı-baskı gibi olguların da sizlere bir faydası yoktur.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler, 13 Aralık saat:02:42-5 Ocak saat:06:40 tarihleri arasında Merkür-Yay burcunda düz seyirle ilerleyecek. Çalışma hayatında dağılmadan, işlerinize odaklanmalısınız. Bilgilenmeli, okumalı, keşfetmelisiniz. Bilmediğiniz konularda ahkam kesmemelisiniz. Beceri ve yeteneklerinize göre işler tercih etmelisiniz. Her işte olasılıkları hesaba katmalı, öyle karar vermelisiniz. Doğru bilgiye ulaşmaya çalışmalısınız. Ne de olsa bilgi korkuyu yenecektir. Karşımıza çıkan teklifleri artı ve eksi yönlerden değerlendirmekte fayda vardır. Bu geçiş, çalışma hayatımızla ilgili konularda strese yol açabilir. Normal zamanlarda zaten yoğun bir iş gündeminiz varsa, şimdi iki misli artabilir. Bir yandan rutin işleriniz, diğer taraftan üzerinize yüklenen işler derken, hakikaten yorgunluk bir hayli artabilir. Sorunlarla uğraşmanız, tabii ki sağlığınızı da ihmal etmemeniz, beslenmenize dikkat etmeniz, şikayetleriniz varsa mutlaka üzerinde durmanız gerekir. Bir yandan akıllıca ilerlemeye çalışacaksınız. Yaşamınızı tehdit edebilecek büyük sorunlar oluşturmayan bu dönem, geçici ancak bir hayli yorucudur. Sözgelimi psikolojik sorunlar, sizi hassaslaştıran problemler, çözmeye uğraştığınız halde yorucu olan meseleler, bu süreçte gerginliğe neden olabilir.

ASLAN Sevgili Aslanlar, 13 Aralık saat:02:42-5 Ocak saat:06:40 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Sürpriz yeniliklerle karşılaşabilirsiniz. Bir anda hayatınıza dahil olan bir kişi veya bir gelişme sizi canlandırır. Hevesli olacaksınız. Tabii ki gerektiğinde olasılık hesabı da yapacağız. Fikirlerimiz, bakış açımız, inanç ve prensiplerimiz, aşk hayatımızla ilgili konularda bir hayli etkili olacak. Ayrıca dış dünya ile olan temaslarımızda biz neyi hedefliyor ve neye inanıyorsak ona göre kararlar vermek isteyeceğiz. Birilerine göre değil kendimize göre hayatı ele alacak ve ifade edeceğiz. Her konuda mutlaka bir söz edecek, başkalarıyla bu bilgileri paylaşacak fakat birileri yanlış bulduğunda içerleyeceğiz. Bilgimiz yetersizse, tecrübemiz kafi değilse, bir de kendimize güvenimiz çok ileri derecede ise öğrenmeye çalışmalı, ben biliyorum dememeli, eksiklerimizin de farkında olmalıyız. BAŞAK Sevgili Başaklar, 13 Aralık saat:02:42-5 Ocak saat:06:40 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Ev satın almak konusunda birkaç kez düşünün. Mali anlamda ödemelere ve gücünüze göre tüm planlarınızı gözden geçirin. Hesap kitap yapın, dağılmayın. Bir ofis açmayı mı düşünüyorsunuz. Bunu kredi alarak mı yapacaksınız. İyi düşünün. Gurbette misiniz, yurdunuza mı dönmeyi düşünüyorsunuz? Yoksa orada yerleşmeyi mi? Şartlarınızı gözden geçiriniz. Proje, tasarım, elle yapılan tüm çalışmalar bu dönemde ofis veya ev içinde yoğun olacaktır. Ailede, doğru iletişimin, dürüst ve mantıklı konuşmaların önemi büyük. Bir karar alınacaksa, mutlaka iyi etüt yapılmalıdır. Bu geçiş Zihnimizin fazlasıyla çalışmasına neden olur. Mükemmeli isteyen biz, daha fazla derinlikli düşünmeye, her durumu duyarlı bir şekilde incelemeye, çok fazla okumaya, çok fazla öğrenmeye çalışırız. Ancak bunun sınırını bilmezsek, dağılırız, dalgınlaşırız, çabuk unuturuz, stres yükleniriz.

TERAZİ Sevgili Teraziler, 13 Aralık saat:02:42-5 Ocak saat:06:40 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. İletişim-bilgilenme-yolculuklar-çevre değişimi-evlilik-uzun süreli ilişki-sağlık ve düzenlemeler konusunda cesur düşüneceksiniz. Uygulamalı eğitim, deneyim, yaratıcılığı dönük projeler, tasarımlarda bulunabilirsiniz. Grup faaliyetleri, kulis çalışmaları, oyun yazarlığı, ticaret ve iş girişimleri bilinçli şekilde gözden geçirilirse, sonuç başarılı olabilir. Yakın çevremizde bulunan kişiler, bu dönemde en sık konuştuğumuz, bir araya gelerek bir şeyleri paylaştığımız kişilerdir. İnternet ortamında bulunmak, konuşmak, tartışmak, bildiklerimizi yazmak hoşumuza gider. Hızlı öğreniriz, hızlı unuturuz. Merak ederiz, sonra vazgeçeriz. Farklı bir şeyler yapmak isteriz. Bildiklerimizi insanlara ifade ederiz, onların da bu öğreti ve tecrübelerden yararlanmasını isteriz. Öğüt veririz, öğüt almaktan hoşlanmayız. Bu süreçte tabii ki, bilginin hoşgörülü bir şekilde dışa yansıtılması, bilmediklerimizin kabul edilip öğrenilmesi, bizden talep edilmedikçe insanlara akıl verilmemesi yerinde olur.

AKREP Sevgili Akrepler, 13 Aralık saat:02:42-5 Ocak saat:06:40 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Cesaretlilik ön planda. Kazanmak adına kendinizi gösterecek, fikirlerinizi ifade edecek, yaratıcı yeteneklerinizi sergileyeceksiniz. Bu anlamda güçlüsünüz. Geniş alanlarda sanatınızı icra edebilirsiniz. Eğitim ve iş hayatını bir arada sürdürerek para kazanabilirsiniz. Tecrübe edinebilirsiniz. Bu yılki geçiş, büyümek adına akıllıca düşünmeyi, buna göre deneyim sahibi olma anlamı taşıyor. Parayı kazanıyoruz ama bunu çalışarak, kendimizi ifade ederek yapabiliyoruz. İhtiyaçları almak, olumlamada bulunmak, kısa seyirli geziler, öğrenmek, deneyim sahibi olmak, sevdiklerle bir araya gelmek söz konusu olabilir. Ancak ne olursa olsun üzerimizde baskı kuran değil bizim de kendimizi ifade edebileceğimiz ilişkilere daha fazla önem veriyoruz. Merkür-Yay burcunda gölge yanları fazlaca olan bir etkidir. O nedenle bizim de, uzmanların görüşlerine, bir bilene sormamızda yarar vardır. Paramızı ölçülü ve idareli bir şekilde harcamak, geri ödenmesi zor olan borçlara girmek yanlış olacaktır.

YAY Sevgili Yaylar, 13 Aralık saat:02:42-5 Ocak saat:06:40 tarihleri arasında Merkür burcunuzda ilerleyecek. Bu geçişi gayet olumlu buluyorum. Hayatı keşif, tecrübe sahibi olma, eğitimden ticari konulara kadar yurtdışıyla bağlantılar kurma yönünden de pozitif düşünmenin işaretçisi olarak görüyorum. Büyümenin, gelişmenin, verimli düşünmenin zamanıdır. Aşk, iş, eğitim, sanat, spor, artistik yetenekler bu süreçte zihninizin odaklandığı alanlardan bir kaçıdır. Hem ifade gücünüzü yükseltici hem de olumlu fikirlerinizle hayata sarılmanızı sağlayacaktır. İletişim kurmak, hareket etmek, bağlantı kurmak ve görüşmek, kendi fikirlerinize uygun insanlarla etkinlikte bulunmak, yolculuklar, haberleşme, ticaret ve inanç gibi hemen hemen her konuda sizin için etkili bir dönemdir. Ancak tabii ki, gerektiğinde de, dilimizden çıkan sözlere de dikkat edeceğiz. İpin ucunu kaçırmayacağız. Bu süreçte, ikili ilişkimiz, mesleki kariyerimizle ilgili konularda ve de genel olarak bilgilenmeyi, araştırmayı, doğru bilgiye ulaşmayı mutlaka önemsemeliyiz. Kendimizi geliştirmeli, ben biliyorum dememeli, öğrenmeye devam etmeliyiz. Bir de aceleci kararlardan kaçınmalıyız. İyice düşünmeliyiz.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar, 13 Aralık saat:02:42-5 Ocak saat:06:40 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Bir içe yöneliş hem de bir gözden geçirişin işaretçisidir. Neler üzerinde duracağız? Finansal meseleler, maddi ve manevi anlamdaki zenginliklerimiz, enerjimizi doğru kullanma teknikleri, yaratıcı düşünme ve temel dürtülerimiz. Bizi biz yapan birçok olgu üzerinde duracağız. Düşüncelerimiz dış dünyadan ziyade iç aleme yönelik olsa da, bize gerçekten güzel niyetle yaklaşanlara can olmaya hazırız. Yarım kalan projelerin tamamlanması anlamında önemlidir. Mali konularda destekler görebiliriz. Bazen kafamızı kaşıyacak vaktimiz olmayacak. Detaylar, bütünü görmemizin önüne geçebilir. Buna da dikkat etmek lazım. İş hayatında bizi rahatsız eden noktaları, güvenlik unsurunu, işin niteliğini, artı ve eksilerini mutlaka bilinçli şekilde ele almalıyız. KOVA Sevgili Kovalar, 13 Aralık saat:02:42-5 Ocak saat:06:40 tarihleri arasında Merkür Yay geçişinde sosyal ilişkilerin önemi ve gücü yükseliyor. Yeni dostlarımız veya tanıdıklarımızla fikir paylaşımında bulunmak, bilgi dağarcığımızı genişletmek, ortaklaşa bir şeyler yapmak zamanı. Sosyal becerilerimiz, bilgilenmek amaçlı girişimler gelişimimiz açısından değerli olacaktır. Tecrübemizi, gücümüzü, bilgimizi ortak hedefler için yönlendirebiliriz. Bir projede yer alabiliriz veya bir işi organize edebiliriz. Ekip halinde bir işe gönül verebiliriz. Birilerine destek olabiliriz. Pozitif düşüncelerimizi, sıra dışı fikirlerimizi, yenilikçi görüş açımızla, dışa yansıtmaktan hoşlanacağız. Ancak dinlemeyi de bileceğiz. Başkaları ne düşünüyor, neler yapıyor, neler ortaya koyuyor onları da gözlemleyeceğiz. Yazışmak, haberleşmek, düşündüklerimizi sevgilimizle paylaşmak bizi mutlu edecek. Yetenekli olduğumuz el becerilerimiz, mistik faaliyetler, beden ve vücut sağlığı çalışmaları, bu konularda bilgilenme, gelişme, belli bir öğreti edinme, bildiklerimizi başkalarına sunma, onlara eğitmenlik yapma gibi faaliyetlerimiz de yoğun olacak.