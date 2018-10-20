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Merkür'e gidecek uzay aracı yörüngeye gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 10:38 | Son Güncelleme

Avrupa ve Japonya'nın Merkür'de araştırmalar yapacak uzay aracının, Merkür'e 7 yıl sonra ulaşması planlanıyor

BRÜKSEL (AA) - Güneş sisteminin en küçük gezegeni Merkür'de araştırma yapacak Avrupa ve Japonya'nın ortak misyonu "BepiColombo"yu taşıyan roket yörüngeye fırlatıldı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Merkür gezegeninde araştırmalar yapacak BepiColombo misyonu kapsamında geliştirilen uzay aracının, Ariane 5 roketiyle Fransız Guyanası'ndan yörüngeye fırlatıldığını açıkladı.

ESA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ortaklığında geliştirilen uzay aracının başarılı şekilde fırlatıldığı belirtilen açıklamada, Almanya'da bulunan izleme istasyonunun uzay aracından sinyal almaya başladığı kaydedildi.

Yaklaşık 1,6 milyar avro bütçeli BepiColombo misyonu, hem Merkür gezegeni hakkında detaylı bilgiler edinmeyi hem de güneş sistemi hakkında dünyadan yapılan gözlemlerle elde edilemeyen verileri sağlamayı amaçlıyor.

Misyonun, Merkür gezegenine 7 yıl sonra ulaşması planlanıyor.

Toplam 9 milyar kilometre yolculuk gerçekleştirecek BepiColombo misyonu kapsamında geliştirilen uzay aracı Avrupa ve Japonya'nın iki bilimsel uydusunu taşıyor.

Uzay aracının 2025'te Merkür'e ulaşmasının ardından iki uydunun birbirinden ayrılması öngörülüyor. Japon uydusunun gezegenin manyetik alanı ve bu alanın güneş rüzgarlarıyla etkileşimini incelemesi, Avrupa uydusunun ise Merkür'ü yüksek düzeyli biçimde haritalaması ve yüzey yapısı hakkında detaylı veriler toplaması planlanıyor.

Güneşe en yakın gezegen Merkür'ün çapı 4 bin 880 kilometreyi buluyor. Gezegenin yüzey sıcaklığı eksi 180'le 450 santigrat derece arasında değişim gösteriyor. Merkür gezegenin güneş etrafında bir tur atması 88 günde gerçekleşiyor.

Öte yandan güneşe yakınlığı nedeniyle Merkür'e uzay aracı göndermenin çok zor olduğunu belirten uzay bilimciler, BepiColombo misyonunun en zor projelerden biri olduğuna dikkati çekiyor.

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