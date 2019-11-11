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Merkür’ün Güneş önünden geçişi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 16:25 | Son Güncelleme

Merkür’ün Güneş önünden geçişi, Türkiye’den yerel saat ile yaklaşık 15.30’da başladı.Güneş’e en yakın ve Güneş Sistemi’nin en küçük gezegeni olarak bilinen Merkür, 30 Ekim’de duraklamaya, 1 Kasım’dan itibaren ise geri hareketine başladı.

Merkür’ün Güneş önünden geçişi başladı

Merkür’ün Güneş önünden geçişi, Türkiye’den yerel saat ile yaklaşık 15.30’da başladı.
Güneş’e en yakın ve Güneş Sistemi’nin en küçük gezegeni olarak bilinen Merkür, 30 Ekim’de duraklamaya, 1 Kasım’dan itibaren ise geri hareketine başladı. Daha önce 9 Mayıs 2016 tarihinde meydana gelen bu ilginç gök olayı Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Batı Afrika ve Atlantik Okyanusu’ndan tamamen gözlenebilecek.

Ulusal Gözlemevi’nden canlı yayın
Antalya Saklıkent’te bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi bu gök olayını Youtube kanalı üzerinden tüm Türkiye’ye canlı olarak yayınlıyor.

Merkür’ün Güneş önünden geçişi başladı

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