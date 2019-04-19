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Mermer fabrikasını tavuk gübresi bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 15:42 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da bir araziye dökülen ve suyla karışan tavuk gübresi, yakında bulanan bir mermer fabrikasını bastı.Afyonkarahisar’ın yüzlerce mermer fabrikasının bulunduğu İscehisar ilçesi yakınlarında bir mermer farbasının başı tavuk gübresiyle dertte.

Afyonkarahisar’da bir araziye dökülen ve suyla karışan tavuk gübresi, yakında bulanan bir mermer fabrikasını bastı.
Afyonkarahisar’ın yüzlerce mermer fabrikasının bulunduğu İscehisar ilçesi yakınlarında bir mermer farbasının başı tavuk gübresiyle dertte. Yıllardır fabrikanın yakınlarında bulanan bir araziye tavuk gübresinin gelişi güzel dökülmesi sonucu, araziden akan sıvı tavuk gübreleri fabrikayı basıyor. Dün gece de benzen olay yaşandı. Gece saat 03.00 sıralarında tavuk gübresine 200-250 metre uzaklıktaki araziye dökülen tavuk gübreleri önündeki setin taşmasıyla aşağıda bulunan mermer fabrikasını tavuk gübresi bastı. Fabrika üretime ara verirken, işçilerde olası bir hastalık kapma tehlikesiyle karşı karşıya.
Tavuk gübresinin uzun yıllardın fabrikayı zaman zaman bastığını belirten Mermer Fabrikası yetkilisi Abdullah Özdemir, işçilerin sağlığı için korktuklarını kaydetti. Özdemir, “Görünen bu sorun daha önce çalışan arkadaşımdan edindiğim bilgilere göre 8-10 senedir devam etmektedir. Buradaki genelde tavuk pisliği. Yukarıdaki dökümden gelen tavuk pisliği, oraya dökülen sıvı maddesi dolayısıyla ve önüne gerilen setin yetersiz gelmesiyle fabrikaya taşmış bulunmakta. Bu ilk defa değil, daha önce de geldi. Fabrikayı yaklaşık 2-3 defa temizlemek zorunda kaldık. İşçilerimizin sağlığı açısından, herhangi bir hastalık türemesinden korkuyoruz. Gerekli mercilere birkaç defa uyarılarda bulunduk, fakat herhangi bir işlem yapılmadı. Aynı sorunla yine karşı karşıyayız. Yukarıda tavuk pisliklerinin döküm arazisi var yaklaşık 200-250 metre yukarıda oraya suyun gelmesi ve sıvı pislik dökülmesiyle aşırı şekilde yoğunlaşıyor ve fabrikalara aşağı geliyor. Bilenen bir çiftlik yok, fakat araştırılıyor, bize de bir bilgi verilmiyor. Ondan sonra fabrikamızın içi böyle pislik içinde kalıyor. Bugün gece yarısı saat 03.00 gibi yukarıdaki döküm arazisinin su patlaması ve setin dağılması sebebiyle aşağı doğru pislik akmış ve açılan kanal almamış. En sonunda fabrikanın içeni kadar gelmiş pislik” diye konuştu.
Öte yandan tavuk gübresinin döküldüğü arazinin yakınlarındaki buğday tarlalarını da aynı şekilde sıvı tavuk gübresinin basması sonucu ciddi hasarların meydana geldiği gözlendi.

Mermer fabrikasını tavuk gübresi bastı

Mermer fabrikasını tavuk gübresi bastı

Mermer fabrikasını tavuk gübresi bastı

Mermer fabrikasını tavuk gübresi bastı

Mermer fabrikasını tavuk gübresi bastı

Mermer fabrikasını tavuk gübresi bastı

Mermer fabrikasını tavuk gübresi bastı

Mermer fabrikasını tavuk gübresi bastı

Mermer fabrikasını tavuk gübresi bastı

Mermer fabrikasını tavuk gübresi bastı

Mermer fabrikasını tavuk gübresi bastı

Mermer fabrikasını tavuk gübresi bastı

Mermer fabrikasını tavuk gübresi bastı

Mermer fabrikasını tavuk gübresi bastı

Mermer fabrikasını tavuk gübresi bastı

Mermer fabrikasını tavuk gübresi bastı

Mermer fabrikasını tavuk gübresi bastı

Mermer fabrikasını tavuk gübresi bastı

Mermer fabrikasını tavuk gübresi bastı

Mermer fabrikasını tavuk gübresi bastı

Mermer fabrikasını tavuk gübresi bastı

Mermer fabrikasını tavuk gübresi bastı

Mermer fabrikasını tavuk gübresi bastı
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