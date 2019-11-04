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Mermer ocağı yerine 'zeytin ormanı projesi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 10:04 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, mermer ocaklarına karşı yürüttükleri mücadeleyle tanınan ve yaşadıkları dağ evinde cinayete kurban giden Ali Ulvi- Aysin Büyüknohutçu çiftinin de kurucusu olduğu Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği (TORAÇDER), bölgede mermer ocağı yerine 'zeytin ormanı projesi' hazırladı.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Finike ilçesinde, mermer ocaklarına karşı yürüttükleri mücadeleyle tanınan ve yaşadıkları dağ evinde cinayete kurban giden Ali Ulvi- Aysin Büyüknohutçu çiftinin de kurucusu olduğu Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği (TORAÇDER), bölgede mermer ocağı yerine 'zeytin ormanı projesi' hazırladı. Projede, tonu 500-600 dolar olan mermer yerine tonu 3 bin 198 dolar olan zeytinyağı üretimi önerildi.
TORAÇDER tarafından Finike'de kızılçam ve sedir ormanlarının yok olmasına neden olan, Finike portakalı başta olmak üzere tarım, insan sağlığı ve yaban hayatına zarar veren mermer ocaklarına karşı doğal proje hazırlandı. TORAÇDER'in kurucularından ve sözcülüğünü yapan Ali Ulvi Büyüknohutçu, 9 Mayıs 2017'de Kızılcık Yaylası'ndaki evinde, eşi Aysin Büyüknohutçu ile uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Bölgedeki mermer ocağını mahkeme kararıyla kapattıran Büyüknohutçu, o dönem bölgede 'bal ormanı' projesi hazırlamış ve ilgili birimlere sunmuştu. Bu projenin yanı sıra TORAÇDER'in 'zeytin ormanı projesi' de diğer üyeler tarafından tamamlandı. Projede bölgede mermer ocağı faaliyetleri yerine zeytin dikimi yapılması, hem zeytin hem de zeytinyağı üretimi öngörülüyor.
ESKİ ÇAĞLARDAN ZEYTİNCİLİK BULGULARI
TORAÇDER üyesi avukat İsmail Tunçbilek, eski çağda Likya bölgesi içindeki Finike'nin Alacadağ, Keşlik Tepesi ve daha birçok yerde zeytin ağaçları, zeytin içlikleri ve testi kırıklarının bu bölgenin zeytincilik ve zeytin ticareti konusunda ne kadar ileri seviyede olduğunu gösterdiğini söyledi. Tunçbilek, TORAÇDER'in 2013 yılından beri tüm taş ocaklarının kapatılması, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde zeytin ormanı projesi taleplerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.
ZEYTİNYAĞI 3 BİN 198, MERMER 500-600 DOLAR
Bu önemli girişimin bölge ekonomisini kalkındıracağı gibi ülke ekonomisine de yarar sağlayacağına değinen Tunçbilek, "Zira tonunu 3 bin 198 dolara satabileceğimiz zeytinyağı yerine ormanları ve zeytinlikleri söküp, tonu 500-600 dolar olan mermer satmak ne kadar akıllıca ve mantıklı bir iştir? Unutmayalım, ülke kalkınması yerelde başlar" dedi.
Bal ormanı ve zeytin ormanı projelerini Ali Ulvi Büyüknohutçu ile birlikte hazırladıklarını dile getiren İsmail Tunçbilek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da projeleri arasında yer alan bal ormanı projesi için 2016'da başvuru yapıldığını, henüz yanıt alamadıklarını kaydetti. Zeytin ormanı projesinin de tamamlandığını belirten Tunçbilek, bakanlığa orman vasfını yitirmiş alanların bal ve zeytin ormanına dönüştürülmesi yönündeki başvurunun yenileneceğini açıkladı.
İsmail Tunçbilek, bal ormanı ve zeytin ormanı projelerinin, bazı belediye başkan adaylarının seçim projeleri arasında bulunduğunu belirterek, Finike Belediyesi'nin de projelere destek vermesini beklediklerini söyledi.

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