Mermer ocağına gelen tilkiyi elleriyle besliyorlar

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kaşköy kırsalında bulunan mermer ocağına 3 ay önce bir tilki geldi. Şantiyede çalışan işçiler aç olduğunu anladıkları hayvana yiyecek verdi.

Karnını doyurduktan sonra giden tilki sonraki günlerde de düzenli olarak mermer ocağına gelmeye devam etti. Yaklaşık 3 aydır şantiyeye gelen tilki, 30 kişinin çalıştığı mermer ocağında beslenmeye devam etti. Her gün gelen tilki, kendisini elleriyle besleyen çalışanların maskotu haline geldi.

Çalışanlar, 'Maco' adını verdikleri tilkinin 3 aydır günde iki kez şantiyeye geldiğini ve karnını duyurduklarını bu durumdan mutlu olduklarını söyledi. (DHA)

