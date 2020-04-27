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Mermer ocağına gelen tilkiyi elleriyle besliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 21:26 | Son Güncelleme

Adıyaman'da, acıkınca mermer ocağına gelen tilki, şantiye çalışanları tarafından besleniyor.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kaşköy kırsalında bulunan mermer ocağına 3 ay önce bir tilki geldi. Şantiyede çalışan işçiler aç olduğunu anladıkları hayvana yiyecek verdi.

Karnını doyurduktan sonra giden tilki sonraki günlerde de düzenli olarak mermer ocağına gelmeye devam etti. Yaklaşık 3 aydır şantiyeye gelen tilki, 30 kişinin çalıştığı mermer ocağında beslenmeye devam etti. Her gün gelen tilki, kendisini elleriyle besleyen çalışanların maskotu haline geldi.

Çalışanlar, 'Maco' adını verdikleri tilkinin 3 aydır günde iki kez şantiyeye geldiğini ve karnını duyurduklarını bu durumdan mutlu olduklarını söyledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Tilki

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